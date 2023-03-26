ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş'ten kritik uyarı... Tek tek anlattı
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte sahte altın haberleri de artmaya başladı. Emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, uzmanlar da altın konusunda tüketicileri uyardı. Peki sahte altını anlamak mümkün mü? Altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.
Gerçeğiyle sahtesini ayırmak neredeyse imkansızlaştı. Dolandırıcılar sahte altını günden güne daha gerçekçi üretmeye başladı.
Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altına ilgi de talep de arttı ancak bunu fırsat bilen dolandırıcılar altına da el attı uzmanlarsa vatandaşları sahte altına karşı uyardı.
Finans Analisti İslam Memiş, özellikle internetten yapılan altın alışverişi konusunda tüketicileri uyardı.
"KUYUMCU ATÖLYESİ GİBİ ÇALIŞIYOR"
Memiş, "Vatandaşlarımızın sahte altını veya taklit altını birbirinden ayırt etme olsılığı maalesef yok. Çünkü teknoloji o kadar çok ilerliyor ki kalpazanlar bile bir kuyumcu atölyesi gibi çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Sahte altını ayırt etmenin çok zor olduğunu vurgulayan Memiş, "Mesela şu elimde gördüğünüz künye 14 ayar. Patenti falan her şeyi burada yazıyor. Bunu kuyumcu bile gözleriyle anlayamaz o kadar kaliteli çünkü dışı altın kaplama. İçini kesmeyen bir kuyumcu sahte olup olmadığını anlayamaz." dedi.
"İÇ KISMI BEN SAHTEYİM DİYOR"
Memiş, "Mihenk taşına sürersek altınım diyor. Kesip iç kısmını sürtelim. Tekrar bakalım ben sahteyim diyor." şeklinde konuştu.
Peki altın alırken nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Finans Analisti İslam Memiş açıkladı.
- Kurumsal olmayan internet sayfalarından alışveriş yapmayacağız.
- Altının ucuzu olmaz.
- Sokakta, hastane bahçelerinde parklarda tanımadığınız insanlarla alışveriş işlemi yapmayacağız.
- Bildiğiniz kuyumculardan alın.
İstanbul emniyeti de sahte altınla alakalı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.
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