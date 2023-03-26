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ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş'ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 26.03.2023 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023
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ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte sahte altın haberleri de artmaya başladı. Emniyet ekipleri operasyonlarını sürdürürken, uzmanlar da altın konusunda tüketicileri uyardı. Peki sahte altını anlamak mümkün mü? Altın alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Gerçeğiyle sahtesini ayırmak neredeyse imkansızlaştı. Dolandırıcılar sahte altını günden güne daha gerçekçi üretmeye başladı.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte altına ilgi de talep de arttı ancak bunu fırsat bilen dolandırıcılar altına da el attı uzmanlarsa vatandaşları sahte altına karşı uyardı.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

Finans Analisti İslam Memiş, özellikle internetten yapılan altın alışverişi konusunda tüketicileri uyardı.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

"KUYUMCU ATÖLYESİ GİBİ ÇALIŞIYOR"

Memiş, "Vatandaşlarımızın sahte altını veya taklit altını birbirinden ayırt etme olsılığı maalesef yok. Çünkü teknoloji o kadar çok ilerliyor ki kalpazanlar bile bir kuyumcu atölyesi gibi çalışıyor." ifadelerini kullandı.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

Sahte altını ayırt etmenin çok zor olduğunu vurgulayan Memiş, "Mesela şu elimde gördüğünüz künye 14 ayar. Patenti falan her şeyi burada yazıyor. Bunu kuyumcu bile gözleriyle anlayamaz o kadar kaliteli çünkü dışı altın kaplama. İçini kesmeyen bir kuyumcu sahte olup olmadığını anlayamaz." dedi.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

"İÇ KISMI BEN SAHTEYİM DİYOR"

Memiş, "Mihenk taşına sürersek altınım diyor. Kesip iç kısmını sürtelim. Tekrar bakalım ben sahteyim diyor." şeklinde konuştu.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

Peki altın alırken nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Finans Analisti İslam Memiş açıkladı.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

- Kurumsal olmayan internet sayfalarından alışveriş yapmayacağız.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

- Altının ucuzu olmaz.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

- Sokakta, hastane bahçelerinde parklarda tanımadığınız insanlarla alışveriş işlemi yapmayacağız.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

- Bildiğiniz kuyumculardan alın.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

İstanbul emniyeti de sahte altınla alakalı operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor.

ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

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ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

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ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

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