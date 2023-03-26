ALTIN alırken DİKKAT! İslam Memiş’ten kritik uyarı... Tek tek anlattı

Sahte altını ayırt etmenin çok zor olduğunu vurgulayan Memiş, "Mesela şu elimde gördüğünüz künye 14 ayar. Patenti falan her şeyi burada yazıyor. Bunu kuyumcu bile gözleriyle anlayamaz o kadar kaliteli çünkü dışı altın kaplama. İçini kesmeyen bir kuyumcu sahte olup olmadığını anlayamaz." dedi.