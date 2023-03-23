23 Mart 2023, Perşembe
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Yavuz Ağıralioğlu'nın CHP'li TROLLER isyanı! CHP gerçeğini deşifre ettiler
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun, ''Sosyal medya trolleri'' isyanı CHP gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öyle ki eski CHP'li Muharrem İnce de geçtğimiz günlerde bu konudaki rahatsızlığını dile getirmiş, CHP'ye yakınlığı ile bilinen Kamouyu Araştırmacısı Murat Gezici de muhalefetin baskıcı tutumuna tepki göstermişti.