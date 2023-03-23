DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de
Son dakika haberi... Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı. Aksakal, "Koalisyon hesabını 50+1'e kurguladı" ifadelerini kullandı. Aksakal, "DSP olarak bizim önceliğimiz devletin bekasıdır" dedi.
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber canlı yayınında soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Yaşanan hadiseler esasen bilinen hadiselerdi. Biz öteden beri de bir yılı geçti. 28 Şubat tarihinde bu 6'lı masa kurulmuştu. Kurulduğu zamanki amacı ve hedefi içerisinde cumhurbaşkanlığı seçimini öncelikli olarak almak yani mevcut cumhurbaşkanını görevden uzaklaştırmak, daha sonrasında da kendi söylemleri ile güçlendirilmiş parlamenter sistemi hayata geçirmek gibi bir ideal üzerine kurgulanmıştı. Ancak bütün hesaplar yüzde 50+1 üzerine kurgulandığı için güçlendirilmiş parlamenter sistemin hayata geçirilmesi konusu sürekli ikinci planda kaldı.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİYASİ AYAĞI HDP DESTEĞİNİ AÇIKLADI
HDP kendi bazı idealleri ve beklentileri doğrultusunda güvenceleri elde etmeden desteğini açıklamak istemiyordu. Hayatın her yerinde olduğu gibi seçim de bir matematik işi. Kandil'deki teröristbaşlarının da siyasi ayaklarına vermiş olduğu talimat gereği eğer 6'lı masada Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu aday olarak çıkarsa kendilerini aday çıkarmamaları için talimat gelmişti. Nitekim sonunda HDP aday çıkarmadı ve bu gerçekleşti. Bu malumun ilanıdır.
Bundan sonrasını seçmenlerimiz değerlendirme tabi tutmak zorunda. Bu seçimler ABD Başkanı Biden'ın seçilmeden 1 yıl önce söylediği bir çerçevede mi gerçekleşecek yoksa hakikaten Türk milletinin kendi tahtında bir sonuca mı ulaşacak. Cumhuriyet'in 100. Yılını geride bırakacağız bu bize piyangodan çıkmadı.
Büyük bedeller ödenerek 7 düvel meydan okunarak kazanıldı. Bütün bu temeller üzerinde hadiseye bakacak olursak Türk milleti 14 Mayıs'ta tam bağımsız Türkiye idealine yönelik yürüyüşünde yeni bir süreç başlatacaktır.
DSP olarak bizim önceliğimiz devletin bekasıdır.
KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ: TAMAMEN PKK DİLİ
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasında kayyum uygulamalarının kanunsuz ya da etik olmadığı yönündeki söylemleri yerel yönetimlere özerklik noktasındaki söylemleri kavgadan bahsetti Kılıçdaroğlu kavgayı bitireceğiz siyasette dedi ben siyasette bir kavga olduğunu düşünmüyorum. Bir mücadele olduğunu biliyoruz ama kavga kavramı Türk siyaseti içerisinde olan bir hadise değil. Bu söz tamamen PKK dili onlara göre çatışmanın adını biraz daha TBMM'de yumuşatarak kavga haline getirmişler ve bunun da mealen karşılığı sınır ötesi harekatların durdurulacağı o bölgedeki teröre karşı verilen mücadelenin geri çekileceği anlamını taşır ki bu çok tehlikeli bir girişim bunu konuşmak bile aslında abesle iştigal olur.
Biz DSP'nin kurulduğu 1985 yılında nerede duruyorsak şu an orada duruyoruz. Milliyetçi, vatansever ve emekten yana sol bir partiyiz. Türkiye'nin bekası, bölünmez bütünlüğü vatanı ve millet ile birliği üzere kurgulanmış olan siyasetimiz ile yola devam ediyoruz. Hiçbir zaman en ufak sapma göstermeden tutarlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2017 yılındaki referandum ile seçim yasalarındaki değişikliği partiler arasında ittifak yapma imkanı doğdu. Burada irade hakim partilerin tahtında yürüdüğü için ona göre yol alınıyor. Biz DSP olarak bir ittifak yapılanmasıyla diyalog oluşmadığı için çalışmalarımızı kendi listelerimiz çerçevesinde yürütüyoruz. 14 Mayıs seçimlerine ona göre hazırlık yapıyoruz.
Önümüzdeki günlerde bir ittifak ile görüşme olur mu noktasında bir öngörüde bulunmamakla birlikte olduğu takdir de DSP mutlaka vatanın ve milletin çıkarları doğrultusunda kararları hayata geçirecektir. Davet bekleme konusu anlamsız olabilir. Hakim parti eğer sizi ittifakı içinde görmek istiyorsa bu talebin kendisinden olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin değerleri ile barışık herkese kapısının açık olduğunu söyledi. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu partilerin kim olduğunu biliyordur. Biz her şeyi kuralları içerisinde yürütmenin daha doğru olacağına biz inanıyoruz. DSP vatanın bölünmez bütünlüğü üzerine oynanan bütün oyunları boşa çıkaracak bir duruşu her zaman sergilemiştir.
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