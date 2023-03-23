DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’de

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK'NIN SİYASİ AYAĞI HDP DESTEĞİNİ AÇIKLADI

HDP kendi bazı idealleri ve beklentileri doğrultusunda güvenceleri elde etmeden desteğini açıklamak istemiyordu. Hayatın her yerinde olduğu gibi seçim de bir matematik işi. Kandil'deki teröristbaşlarının da siyasi ayaklarına vermiş olduğu talimat gereği eğer 6'lı masada Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu aday olarak çıkarsa kendilerini aday çıkarmamaları için talimat gelmişti. Nitekim sonunda HDP aday çıkarmadı ve bu gerçekleşti. Bu malumun ilanıdır.

Bundan sonrasını seçmenlerimiz değerlendirme tabi tutmak zorunda. Bu seçimler ABD Başkanı Biden'ın seçilmeden 1 yıl önce söylediği bir çerçevede mi gerçekleşecek yoksa hakikaten Türk milletinin kendi tahtında bir sonuca mı ulaşacak. Cumhuriyet'in 100. Yılını geride bırakacağız bu bize piyangodan çıkmadı.