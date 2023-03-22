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Başkan Erdoğan'dan İYİ Parti'ye HDP göndermesi: Akşener "masaya gelemez" demişti ama HDP kumar masasına oturdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Başkan Erdoğan’dan İYİ Parti’ye HDP göndermesi: Akşener masaya gelemez demişti ama HDP kumar masasına oturdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken altılı koalisyonda HDP hakkında son dönemde yaşanan gelişmeleri yorumladı. HDP'nin en başından beri masada olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan "Meral Hanım HDP masaya gelemez demişti ama HDP kumar masasına oturdu" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında HDP'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP'nin en başından beri masada olduğunu söyleyen Başkan Erdoğan, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözlerini de yorumladı.

BÖYLE DEVLET YÖNETİMİ OLUR MU?

Şu anda o masanın ortaya çıkardığı aday, biz Cumhurbaşkanı olduğumuz zaman bir cumhurbaşkanı yardımcımızı çıkardık diye bizimle istihza ediyordu, alay ediyordu. Şu anda bay bay Kemal, Cumhurbaşkanına böyle bir soru sorulamaz, bu 15 de olur diyor. Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi?

DAĞIT SANDALYELERİ AL CUMHURBAŞKANLIĞINI HAVALARINDALAR

Şu anda Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak taltif ettiğini söylüyor. Terör örgütünün siyasi uzantısını da masaya koydu. Devlet yönetiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Öyle lafla sadece ben buradan Cumhurbaşkanlığı kaparsam, herkese sandayeler dağıtırsam Cumhurbaşkanlığını alırım diye ülke yönetilemez. Tam anlamıyla eski Türkiye'deki koalisyon mantığı ile çalışıyorlar. Dağıt sandalyeleri al Cumhurbaşkanlığını havalarında, bu kadar basit.

HDP MASANIN ALTINDAN ÜSTÜNE ÇIKTI

HDP en başından beri bu masanın yedinci ortağı idi. Biz masanın altında demiştik. Şimdi masanın altından üstüne çıktı. CHP'nin HDP ile asgari müşterekleri olduğunu biliyoruz. HDP eşittir PKK'dır, YPG, PYD'dir. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor? Bunu benim milletim düşünsün. Benim vatandaşım millidir, yerlidir, özellikle dışarılardan yönetilen emperyal kafaların mahkumu değildir. Emperyal kafaların tamamen dışında milli ve yerli olan yönetime benim vatandaşım layıktır. Benim vatandaşlarımı Kürt de olsa, Zaza da olsa, bunların ölümüne neden olanları dışarı çıkartmak için gayret sarfediyorsak bunun hesabını ne bu dünyada ne de ebedi alemde veremeyiz? HDP'lerin planları arasında neler var? Kandil'deki talimatlarını uygulamak var. 6'lı Masa'nın görüştüğü HDP budur. Kandil'deki terörist elebaşları da zaten 6'lı Masa'nın kendileri için umut verdiğini söylüyorlar.

AKŞENER MASAYA GELEMEZ DEMİŞTİ AMA OTURDULAR

Meral Hanım HDP de HDP'nin talepleri de masaya gelemez demişti. Şimdi HDP kumar masasına oturmuş durumda. HDP elbette taleplerinin karşılanmasını isteyeceklerini açıkça belirtiyorlar. Bu talepleri Kandil belirliyor. 14 Mayıs'ta inşallah hepsine gereken dersi benim aziz milletim verecek.

"BURADAN BAŞARI BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Bu masanın ilkesizlik üzerine kurulu olduğunu hep söyledik. Masadakilerin birbirine pusu kurduğunu dile getirdik. Meral hanım bu masayı kumar masası olarak anlattı. Biz noterden gelecek talimatlarla hareket etmeyiz dedi. Hile hurda hainlik bu masada her şey var. Herkes birbirine çalım atıyor. İçlerinden bazılarının hakikati dile getirmesi tabii ki önemli. Yapılan açıklamalara baktığımızda. Buradan başarı beklemek mümkün değil.

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