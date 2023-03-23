Yavuz Ağıralioğlu aslında Meral Akşener'in "Gizli sözcüsü" mü? Yavuz Ağıralioğlu seçim sonrası genel başkanlığa mı oynuyor? 7'li koalisyonda KİM KİME PUSU kurdu?

Ağıralioğlu neden istifa etmedi? Yavuz Ağıralioğlu aslında Akşener'in itirazını mı dile getirdi? Akşener kurmaylarına "Konuşun" talimatı mı verdi? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür: Yavuz Ağıralioğlu son dönem siyasi aktörler arasında siyaset hamuru taşıyan ilginç isimlerden birisi. Hatipliği de meseleye yaklaşımı da. Ama bir tutarsızlık da var. O konuşmayı dinlediğimde hakikatten çok sert ve içeriği zengin bir konuşma. Nereyi hedef alması gerektiğini kime ne demesi gerektiğini çok iyi bilen enteresan önemli bir konuşma yaptı bence.

Ama konuşan kişinin siyasi yolcuğu ile bu konuşmayı düşününce de bir çelişkiler yumağı var işin içinde. Yani zamanlaması kendi açısından doğru olabilir ama bir siyasi aktör olarak bu türden böylesine sert bir eleştiriyi doğru bir eleştiriyi zamanında yapacaksınız yeri geldiğinde yapacaksınız. Gereğini de yapacaksınız. O açıdan ben bütün olarak bu siyasi sürecin içinde anlam taşımayacağını düşünüyorum.