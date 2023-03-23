Yavuz Ağıralioğlu aslında Meral Akşener'in "Gizli sözcüsü" mü? Yavuz Ağıralioğlu seçim sonrası genel başkanlığa mı oynuyor? 7'li koalisyonda KİM KİME PUSU kurdu?
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu Kılıçdaroğlu'nu ve koalisyonu hedef aldı. HDP - 6'lı koalisyon iş birliğine sert tepki gösterdi ve ''Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayacağız" dedi. Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını da "Güçlendirilmiş Kemal Kılıçdaroğlu modeli sunulmuş oldu" sözleriyle eleştirdi, 6'lı masada İYİ Parti'ye pusu kurulduğunu söyledi. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. CHP'den ise ilginç bir açıklama geldi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağırliaoğlu Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zehir zemberek açıklamalarda bulundu. HDP ile iş birliğine sert tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için bir kez daha "dayatma" dedi. Partisine pusu kurulduğunu söyledi. CHP'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu Ağıralioğlu.
Henüz adaylık başvurusu yapmadığını söyledi Ağıralioğlu. AK Parti'ye geçip geçmeyeceği de soruldu kapıyı kapatmadı.
Ağıralioğlu, parti kuracak mı sorusuna ''Bunlar için erken'' yanıtını verdi.
Ağıralioğlu neden istifa etmedi? Yavuz Ağıralioğlu aslında Akşener'in itirazını mı dile getirdi? Akşener kurmaylarına "Konuşun" talimatı mı verdi? Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür ve Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sabah Gazetesi Yazarı Mahmur Övür: Yavuz Ağıralioğlu son dönem siyasi aktörler arasında siyaset hamuru taşıyan ilginç isimlerden birisi. Hatipliği de meseleye yaklaşımı da. Ama bir tutarsızlık da var. O konuşmayı dinlediğimde hakikatten çok sert ve içeriği zengin bir konuşma. Nereyi hedef alması gerektiğini kime ne demesi gerektiğini çok iyi bilen enteresan önemli bir konuşma yaptı bence.
Ama konuşan kişinin siyasi yolcuğu ile bu konuşmayı düşününce de bir çelişkiler yumağı var işin içinde. Yani zamanlaması kendi açısından doğru olabilir ama bir siyasi aktör olarak bu türden böylesine sert bir eleştiriyi doğru bir eleştiriyi zamanında yapacaksınız yeri geldiğinde yapacaksınız. Gereğini de yapacaksınız. O açıdan ben bütün olarak bu siyasi sürecin içinde anlam taşımayacağını düşünüyorum.
Tabii ki önemli bir eleştiridir yankısı siyasi kadrolar arasında olmasa da seçmen nezdinde olacaktır. Ama bir tutarsızlık da var.
Şimdiye kadar niye bunu içerinize sindirdiniz? Siyasi gereğini yapmadınız? Ben şunu düşünüyorum partide benzer rahatsızlık yaşayanlar olabilir mi? Evet var özellikle de ülkücü milliyetçi kökenli isimler mutlaka yaşıyorlardır ama bunların en başında gelen Koray Aydın dün neredeyse teknik direktör ilan etti Kılıçdaroğlu'nu. Böyle de bir garip durum var.
Büyük ihtimal Ağıralioğlu kendi siyasi yolculuğuna bir katkı sunmak bir imza atmak istedi. Önümüzdeki farklı düşündüğünün ipuçlarını da söyledi.
AKŞENER'DEN "KONUŞUN" TALİMATI MI?
Bilgisi dahilinde olsa da anlamı yok. Grupta çıkacaksınız sürece en büyük desteği verecek Akşener Neredeyse bu sürecin bu sonucun oluşmasını sağlayan bir siyasi aktör olarak Akşener, her şeyi bir tarafa bırakın masayı terk edeceksiniz milletin iradesini temsil etmiyor diyeceksiniz. Sonra kös kös döneceksiniz. Bu siyaseten açıklanabilir bir şey değil. Meral Akşener şimdi Ağıralioğlu üzerinden bir mesaj verecek durumda değil diye düşünüyorum. Teslim olmuş diye düşünenlerdenim. 6'lı masaya ya da Kemal Bey'in yürüttüğü siyasi sürece teslim olmuş bir siyasi aktör gözüyle görüyorum.
Birlikte karar verseler bile bir anlam taşımadığını düşünüyorum.
Veriyor olmasının da çok anlamı olmadığını düşünüyorum. Vermiş olabilir ben böyle konuşacağım o da konuş demiştir büyük ihtimalle. Çünkü iş mecrasından çıkmıştı. İP ile 6'lı masa ilişkisinde artık ilke falan kalmamış. Zaten oy kaybından belli.
Siyasal İletişim Uzmanı Ferhat Murat: Siyasal iletişim açısından çok pozitif yansımadığını zaten İYİ Parti'nin sahadaki oy kaybından görüyoruz. Bu süreçte çok sert bir açıklama yapıp sonrasında iki gün sonra 2 belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak 5 yardımcının arasına eklemlenmesiyle beraber tekrar masaya oturuyorsunuz.
Yüzde 40 oy kaybı gerçekleşti İYİ Parti'de bu dramatik.
Oy kaybı geçtiğimiz seçimlerde daha düşük bir oranla seçimleri tamamlaması sonucunda parti içinde bir genel başkanlık tartışması mutlaka ortaya çıkacak. Ağıralioğlu bu 20-25 günlük zaman dilimi içerisinde yapılan hataları bir not düşerek önümüzdeki dönemde belki bu sayfayı tekrar açabileceğinin bir göstergesini ortaya koydu. 14 Mayıs sonrasında İYİ Parti'de hareketli günler yaşatmaya aday bir durumda.
CHP NE DEDİ? İLGİNÇ AÇIKLAMA: BUNLARI KİMİN İÇİN SÖYLEDİ?
A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı. Yeşiltaş, "TBMM'de basın toplantısı vardı. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya Yavuz Ağıralioğlu'nun basın toplantısı yaptığı yerde bu kez o kameraların karşısına geçti. Bu açıklamalarla ilgili CHP'den nasıl bir tepki gelecek merak ediliyordu. Bunu kendisine sorduk. Ağıralioğlu CHP ile ilgili 6'lı masa ile ilgili siz ne düşünüyorsunuz diye sorduğumuzda Ağıralioğlu bunları neden söyledi kimin için söyledi bilmiyoruz dedi. Umarım kendisi bu konuda daha net açıklamalar yapar açıklamaları net değil partisi ve Türkiye kamuoyu bu sorunun yanıtlarını bizden değil Ağıralioğlu'ndan beklemektedir." ifadelerini kullandı.
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