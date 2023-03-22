22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AYM'den HDP'nin "sözlü savunmayı seçim sonrası yapalım" talebine ret

AYM'den HDP'nin "sözlü savunmayı seçim sonrası yapalım" talebine ret

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
ABONE OL
AYM’den HDP’nin sözlü savunmayı seçim sonrası yapalım talebine ret

Son dakika haberine göre Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatma davasına ilişkin sözlü savunmasını seçim sonrası yapma talebini reddetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA