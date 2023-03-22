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Gelecek Partisi'nde art arda istifa! İstifa eden İstanbul Avcılar ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.03.2023 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
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Gelecek Partisi’nde art arda istifa! İstifa eden İstanbul Avcılar ilçe yönetimi AK Parti’ye katıldı

Gelecek Partisi'nden istifa eden Avcılar ilçe yönetimi AK Parti'ye katıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Bunun devamı gelecektir" dedi.

Gelecek Partisi'nden istifa eden Avcılar ilçe yönetimi AK Parti'ye katılıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

"BUNUN DEVAMI GELECEKTİR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabaktepe, "Türkiye'nin ortak paydası olan Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ülke vatan millet anlamındaki zeminin en güzel taçlandırmalarından birini yaşadık. Avcılar'da bugün bir kıvılcım yaktık diyoruz. Bunun devamı da gelecektir ben ona inanıyorum. Hem İstanbul'umuzda hem diğer illerimizde bu ve benzeri katılımlar daha da fazla artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Gelecek Partisi'nin Avcılar eski İlçe Başkanı Ahmet Şahin:

- AK Parti'nin kapısı da gönlü de Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza açık. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım. Türkiye'yi durdurmak isteyenlere Türkiye'nin durmayacağını gösterelim. Gelin hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa edelim diyoruz.

NEDENİNİ A HABER'DE ANLATTI

- Bugün Millet İttifakı'nın içinde bulunmuş olduğu partilerdeki bir takım rahatsızlıklar özellikle milli değerlerimiz üzerinde yapılan olumsuz yorumlar ve söylemler bizim gibi Milli Görüş tabanı olan insanlarda ciddi rahatsızlıklar yarattı.

HANGİ AKLA HİZMET ETMEK İSTER?

- Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da bizler iktidara geldiğimizde Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını sağlayacağız söylemleri. Bu insanlar normal bireyler değiller.

- Apo'nun heykelini dikeceğiz diyenleri serbest bırakacağız demek hangi akla hizmet etmek ister bunu bir türlü anlayabilmiş değiliz.

NEDEN AK PARTİ?

Çünkü milli değerlerimizi taşıyan bizi vatanımızı birlik ve beraberliği sağlayan bu kadar insanı toplumu bir araya getiren tek partidir AK Parti.

Gelecek Partisi’nde art arda istifa GELECEK PARTİSİ'NDE ART ARDA İSTİFA

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