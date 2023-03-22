Gelecek Partisi’nde art arda istifa! İstifa eden İstanbul Avcılar ilçe yönetimi AK Parti’ye katıldı

"BUNUN DEVAMI GELECEKTİR"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kabaktepe, "Türkiye'nin ortak paydası olan Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu ülke vatan millet anlamındaki zeminin en güzel taçlandırmalarından birini yaşadık. Avcılar'da bugün bir kıvılcım yaktık diyoruz. Bunun devamı da gelecektir ben ona inanıyorum. Hem İstanbul'umuzda hem diğer illerimizde bu ve benzeri katılımlar daha da fazla artarak devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"TÜM KARDEŞLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

Gelecek Partisi'nin Avcılar eski İlçe Başkanı Ahmet Şahin:

- AK Parti'nin kapısı da gönlü de Türkiye'deki tüm vatandaşlarımıza açık. Gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım. Türkiye'yi durdurmak isteyenlere Türkiye'nin durmayacağını gösterelim. Gelin hep birlikte büyük Türkiye'yi inşa edelim diyoruz.