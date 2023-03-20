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CHP'li emekli amiral Türker Ertürk yine tehdit etti: Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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CHP’li emekli amiral Türker Ertürk yine tehdit etti: Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek

Terör örgütü PKK/PYD'ye olan övgüleri ve Selahattin Demirtaş'ı aklama çabalarıyla tanınan CHP'li Emekli Tuğamiral Türker Ertürk yaptığı açıklamada yine tehditler savurdu. CHP yandaşı TELE 1'e konuşan Ertürk herkesin aklını başına devşirmesi gerektiğini söylerken "Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek." ifadelerini kullandı. Ertürk'un daha önce yaptığı tehditlerle sicilinin bir hayli kabarık olduğu görüldü. İşte detaylar...

Geçmiş yıllarda Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek PKK/YPG'yi aklamaya çalışan ve terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ı Türkiye için bir şans olarak gören emekli Amiral Türker Ertürk hadsiz çıkışlarına devam ediyor.

AMA ACILI AMA ACISIZ BU İKTİDAR DEĞİŞECEK

Ertürk yaptığı açıklamada "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli" ifadelerini kullandı.

Ertürk'ün bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağarken emekli amiralin sicilinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı. Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.

TÜRKER ERTÜRK MİRAÇ KANDİLİ'NDEN RAHATSIZ OLDU

Emekli tuğamiral Türker Ertürk; 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Erzincan Garnizonu Komutanı Tümgeneral Davut Ala'nın Miraç Kandili için tebrik kartı hazırlamasından rahatsız olmuştu.

ERTÜRK: "DOĞRUYSA YAZIKLAR OLSUN!"

Türker Ertürk; 25 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve Tümgeneral Davut Ala'nın imzasının bulunduğu Miraç Kandili tebrik kartını paylaştı.

Ertürk, "Bu doğru mu bilemiyorum. Çünkü karalamak için montaj da olabilir. Ama doğruysa yazıklar olsun!" iddiasında bulundu.

Tümgeneral Davut Ala'nın, Miraç Kandili tebrik kartında "Miraç Kandili'nin başta şahsınıza, ailenize ve dahi Türk milleti ile âlem-i İslama sağlık, huzur ve muvaffakiyetler getirmesini Yüce Rahman'dan niyaz eder, saygılarımı arz ederim" ifadeleri yer alıyor.

ERTÜRK: "MUSEVİLERİN HAMURSUZ BAYRAMLARINI KUTLARIM"

Türker Ertürk; 3 Nisan 2021 Twitter'daki resmi hesabından Musevilerin bayramını kutladı ve "Musevilerin Hamursuz bayramlarını kutlarım" dedi.

"PYD'NİN LAİK YAPISINI BİLİYORUZ"

Türker Ertürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki yapılanması PYD'ye de açık destek vermiş ve "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi gerçekleştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olacağı Kürtler olsun daha iyi. Laik yapısını biliyoruz zaten PYD'nin sonunda" ifadelerini kullanmıştı.

DEMİRTAŞ'A ÖVGÜLER DİZDİ

Geçtiğimiz aylarda da Halk TV yayınına katılan CHP'li emekli Amiral Türker Ertürk, HDP'ye ve Selahattin Demirtaş'a övgüler dizdi. Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu ileri süren Ertürk, hükümeti hedef alarak "Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor." demişti.

"DEMİRTAŞ BİR ŞANS"

"Öncelikle Selahattin Demirtaş'ın Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyorum. Selahattin Demirtaş niye şans Türkiye için? HDP'nin Türkiye'nin partisi olma yolunda ciddi hamleler yaptı. Bundan sonra da yapabilir bunun emarelerini görüyorum. Şimdi zaten biz halk olarak ne istiyoruz? HDP istiyoruz ki Türkiye'nin partisi olsun."

HEDEFİNDE İKTİDAR VAR

"Tabii ki Selahattin Demirtaş'a HDP'nin yöneticilerine bu konuda büyük sorumluluklar düşüyor ama biz de düşüyor. Bakınız biz de onlara doğru adım atmalıyız ki onlar da Türkiye'nin partisi olma yolunda adım atsınlar. Bu iktidar bu şansı yok etmeye çalışıyor. Niçin? Çünkü bugün Kürt oyları üzerinde belirleyici olan Selahattin Demirtaş."

Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek "AMA ACILI AMA ACISIZ BU İKTİDAR DEĞİŞECEK"

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