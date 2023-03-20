CHP’li emekli amiral Türker Ertürk yine tehdit etti: Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek

AMA ACILI AMA ACISIZ BU İKTİDAR DEĞİŞECEK

Ertürk yaptığı açıklamada "Bakın artık iktidar değişecek. Ama acılı ama acısız, bu iktidar değişecek. Onun için herkes aklını başına devşirmeli" ifadelerini kullandı.

Ertürk'ün bu açıklamasına sosyal medyadan tepki yağarken emekli amiralin sicilinin bir hayli kabarık olduğu ortaya çıktı. Türker Ertürk, İslami değerlere karşı olumsuz bakışıyla dikkat çekerken bir birinden skandal açıklamalara ve eylemelere de imza attı.