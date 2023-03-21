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6'lı koalisyon içinde üçüncü koalisyon mu? Yavaş... İmamoğlu... Akşener... A Haber'de değerlendirdiler: Masa fokur fokur kaynıyor

A Haber
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Giriş: 21.03.2023 13:36
Son dakika haberi... Mansur Yavaş neden "Sadece ben ve İmamoğlu yardımcı olsun" dedi? Mansur Yavaş - Ekrem İmamoğlu - Meral Akşener koalisyon içinde koalisyon mu kurdu? TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yiğitel, "İçerisi hala kaynıyor. 53-54 gün kaldı ama içerisi kaynıyor hala. İzmir’e mesela Sayın Akşener gitmedi. Fotoğraf vermedi. Bilinçli olarak gitmedi. Masada problem büyük. Bu 53 günü görür müyüz ben çok ihtimal vermiyorum. Bu maraton bitmez onlar için." ifadelerini kullandı.
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