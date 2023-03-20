SİHA’lara dokunacağız diyen Ali Babacan şimdi de yeni gurur Togg’u küçümsedi: Devletin kolları sıvayarak yaptığı bir proje değil

"YERLİLİĞİ KULLANDIĞINIZ PARÇA SAYILARI DEĞİL, MÜLKİYET HAKLARI BELİRLİYOR"

Togg'un milli bir proje olduğunu vurgulayan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan ve bu bakış açısıyla da doğal olarak yüzde yüz yerli bir proje. Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75'ini Türkiye'den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51'e karşılık geliyor. Togg'un hedefi gelecek üç yıl içinde yüzde 68'lik bir yerlilik oranına ulaşmak" ifadelerini kullanmıştı.