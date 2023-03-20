SİHA'lara dokunacağız diyen Ali Babacan şimdi de yeni gurur Togg'u küçümsedi: Devletin kolları sıvayarak yaptığı bir proje değil
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son dönemde Türkiye'de yapılan yerli ve milli projelere olan karşıtlığıyla ön plana çıkarken SİHA'ların ardından Türkiye'nin yeni gururu Togg'u hedef aldı. Togg projesini küçümseyen Babacan "Dizaynı bile yurtdışında yaptırıldı" ifadelerini kullandı. Babacan ayrıca Togg hakkında devletin çabalarını görmezden gelerek "devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil." dedi. Ali Babacan geçtiğimiz dönemde SİHA'ları hedef alarak büyük tepki toplamıştı. İşte detaylar...
Yerli ve milli projeleri hedef almasıyla son dönemde ön plana çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katıldığı televizyon programında Türkiye'nin yeni gurur kaynağı Togg'u hedef aldı.
"DİZAYNI BİLE YURTDIŞINDA YAPILDI" DİYEREK ELEŞTİRDİ
Babacan açıklamasında "Yerli markaya yerli otomobil denmesine ben karşıyım. Dizaynı bile yurtdışında yaptırıldı. Yerli parçası yerli katma değeri sınırlı olan bir otomobile yerli otomobil dememek lazım" ifadelerini kullandı.
DEVLETİN ÇABASINI KÜÇÜMSEDİ
Babacan devletin Togg konusunda verdiği desteği küçümserken "Bu marka özel sektörün el ele vermesiyle gerçekleşmiş olan bir proje, yoksa devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil." ifadelerini kullandı.
TOGG'UN TEDARİKÇİLERİNİN YÜZDE 86'SI YERLİ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Togg'un yerliliği konusunda yapılan eleştirilere ''TOGG otomotiv sektörünü ve tedarik endüstrisini kökten dönüştürme potansiyeline sahip müstesna bir projedir. TOGG'un 115 tedarikçisinden 86'sı yerlidir. Fikrî mülkiyet hakları yüzde 100 bize aittir'' cevabını vermişti.
2025'TE MİNİMUM YÜZDE 65 YERLİLİK
TOGG'un Türkiye'de yüzlerce tedarikçisinin olduğuna işaret eden Varank, "Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak." şeklinde konuşmuştu.
"YERLİLİĞİ KULLANDIĞINIZ PARÇA SAYILARI DEĞİL, MÜLKİYET HAKLARI BELİRLİYOR"
Togg'un milli bir proje olduğunu vurgulayan Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait olan ve bu bakış açısıyla da doğal olarak yüzde yüz yerli bir proje. Günümüzde yerliliği kullandığınız parça sayıları değil, mülkiyet hakları belirliyor. Togg, ilk akıllı cihazı C-SUV için tedarikçilerinin yüzde 75'ini Türkiye'den sağladı. Bu oran değer olarak bakıldığında yüzde 51'e karşılık geliyor. Togg'un hedefi gelecek üç yıl içinde yüzde 68'lik bir yerlilik oranına ulaşmak" ifadelerini kullanmıştı.
BU İLK VUKATI DEĞİL
Geçtiğmiz günlerde ABD destekli FOX TV'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği İHA ve SİHA'ların öncüsü olan Baykar'ı alçak sözlerle hedef almıştı.
Türkiye'nin hemen hemen bütün imkanlarını Baykar'a aktardığını öne süren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Devletin hemen hemen bütün imkanları neredeyse tek şirkete aktarılıyor; rekabetten korkmasınlar. Bizim iktidarımızda tam tersine, fırsat eşitliği içerisinde ama, fırsat eşitliği içerisinde iyi iş yapan firmaların önü açılır ama biraz da rekabet gelir. Muhtemelen bu arkadaşlar rekabetten korkuyor olabilir. Ya işte güzel güzel para kazanıyorduk bu iktidar değişirse rekabet olacak, başka firmaların da önünü açacaklar diye korkuyor olabilirler." cümlelerini sarf etmişti.
"SİHA'LARA DOKUNACAĞIZ" ÇIKIŞI
Babacan'ın Anayasa'daki Türklük maddesinden rahatsızlığının ardından "SİHA'lara dokunacağız" açıklamalarına Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.
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