'Kumar ve noter masası'nın yaman çelişkisi! Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' tepkisi: "Masa değil Akşener kalktı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.

Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koşmuştu.

Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.