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'Kumar ve noter masası'nın yaman çelişkisi! Ali Babacan'dan İYİ Parti'ye 'üslup' tepkisi: "Masa değil Akşener kalktı"

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Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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’Kumar ve noter masası’nın yaman çelişkisi! Ali Babacan’dan İYİ Parti’ye ’üslup’ tepkisi: Masa değil Akşener kalktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu için 3 Mart'ta zehir zemberek sözlerle 6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener, 'şartlı' şekilde masaya 6 Mart'ta geri dönmüştü. Akşener yaşananlara ilişkin, "Biz değil diğer partiler masadan kalktı" demişti. Koalisyonun ortaklarından Ali Babacan'dan Akşener'i hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi. Akşener'in 'Biz artık yokuz' şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Babacan, "Yaralıyıcı bir üslup vardı" diyerek tepki gösterdi. Babacan, Akşener'in masa kalktı sözlerinin aksine "Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı oldukları gerekçesiyle 6'lı koalisyondan ayrıldığını duyurmuştu. Akşener, düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olmaları için çağrı yapmıştı. CHP'li iki belediye başkanı da Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıp, aday olmayacaklarını ilan etmişti. İYİ Parti kanadı yaşananlar üzerine seçime kendi adaylarıyla gireceği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Akşener'in ayrıldığı 5'li koalisyon, yaşananların gölgesinde Saadet Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme yapacağını duyurmuş ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edeceklerini ifade etmişti.

Yavaş ile İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları talimatla, İYİ Parti Genel Merkezi'ne giderek Akşener ile görüşmüştü. Bu görüşme sonrasında İYİ Parti kanadından masaya dönüş için, "Yavaş ve İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olsunlar" şartını koşmuştu.

Bu talebin CHP tarafından kabul edildiği ifade edildi ve Akşener büyük bir tiyatroyla ayrıldığı masaya geri dönmüş oldu.

BABACAN'DAN AKŞENER'E 'ÜSLUP' SALVOSU

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Meral Akşener'i hedef alan çarpıcı bir çıkış geldi.

Akşener, 3 Mart Cuma günü yaptığı 'noter masası, kumar masası' sözlerinin yer aldığı açıklamayı canlı takip etmediğini belirten Babacan, "Görüşlerinde ısrarcı olabilirlerdi, varsa farklı bir görüşleri pazartesi günü gelirlerdi... Şimdiye kadar yaptığımız bütün çalışmalar gibi, başka bir mutabakat arayışı başka bir fikir olabilir diye bekliyorduk" şeklinde konuştu.

Akşener'in 'Biz artık yokuz' şeklinde açıklamasını beklenmedik bir gelişme olarak değerlendiren Ali Babacan, "Yaralıyıcı bir üslup vardı" dedi.

AKŞENER "MASA KALKTI" DEDİ, BABACAN 'AKŞENER KALKTI' DEDİ...

Akşener, geride bıraktığımız günlerde "Ben masadan kalkmadım. Masa kalktı, ben oturuyordum" demişti.

Ali Babacan da Akşener'in "Masa kalktı" sözlerinin aksine "Ortak adayı görüşmeye başladık, 4 gün sonra bitirdik aslında. Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi" dedi.

AKŞENER'DEN 'OYUNUZ KADAR KONUŞUN' AYARI YEMİŞLERDİ

DEVA Partisi'nin İYİ Parti'yi hedef alan açıklamalarına bir başka pencereden bakmata da fayda var.

Bilindiği üzere İP Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi ve Ali Babacan'ın DEVA Partisi'nin daha tartıya çıkmadığını vurgulayarak "Milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" demişti.

Davutoğlu ve Babacan'a 'oyunuz kadar konuşun' mesajını veren Akşener'in yaptığı bu çıkış tüm dikkatleri üzerine toplamış, ilerleyen süreçte de "Masanın sahibi biziz, İYİ Parti" açıklamasını yapmıştı.

Kulislerde de Akşener'in Babacan ve Davutoğlu'na, dolayısıyla partilerine mesafeli bir tutum sergilediği birçok kez konuşulmuştu.

Ali Babacan’dan İYİ Parti’ye ’üslup’ tepkisi ALİ BABACAN'DAN İYİ PARTİ'YE 'ÜSLUP' TEPKİSİ

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