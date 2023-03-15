6'lı koalisyonun 7. ortak HDP'yi aklama telaşı! Ali Babacan: "HDP terörle arasına mesafe koydu"

"HDP BİZE DESTEK VERİRSE ÇOK MUTLU OLURUZ"

Babacan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor, masanın altında 6 parti var diye söylüyorlar. HDP ayrı bir ittifak içerisinde şu an. Teknik olarak burada olması mümkün değil. Millet İttifakı'nın ortak adayına daha fazla parti destek versin istiyoruz. HDP bize destek verirse çok mutlu oluruz.

"HDP TBMM'DE KONUŞSUN İSTİYORUZ"

Çalışmalarımızın içerisinde HDP yok. Her partiyle olduğu gibi HDP ile de bizim ayrı bir diyaloğumuz var. Konuşa konuşa çözeceğiz bu meseleleri. Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir. Meşru demokratik sistemle bu sorunları çözmek zorundasınız, herkes gelsin HDP de gelsin TBMM'de konuşsun istiyoruz.

"SADECE SİLAHLA TERÖRLE MÜCADELE OLMAZ"

Son terör olaylarından bazılarında HDP terörle arasına mesafe koydu. Terör ve şiddet bizim kırmızı çizgimiz. PKK, AB ve NATO tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüt. Sadece silah kullanarak terör örgütüyle mücadele edemezsiniz."