6'lı koalisyonun 7. ortak HDP'yi aklama telaşı! Ali Babacan: "HDP terörle arasına mesafe koydu"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası HDP ile 'gizli' ittifakı açığa çıkaran 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında ortaklarını aklama telaşına girdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'terör ile arasına mesafe koyduğunu' öne süren Babacan, "Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı. HDP vekili Sezai Temelli geride kalan gün Almanya'da yaptığı açıklamada teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istemiş ve muhalefetle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devireceklerini öne sürmüştü. Babacan'ın bu açıklamaları görmezden gelen sözleri tepkilere neden oldu.
Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere gidiyor. Cumhur İttifakı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı aday gösterirken, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'gizliden' destek verdiği 6'lı koalisyon ise adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nda karar kıldı.
Siyasi partiler, seçimlere kısa bir süre kalan ittifak çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'na ilk tebrik ortağı HDP'den geldi. HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, CHP liderini genel merkeze beklediklerini ifade etti. İYİ Parti kanadı ise HDP ile yan yana görünmemek adına, HDP'nin masadaki varlığını reddetti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özlale, Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etmesine destek vererek, "HDP'liler de bizim seçmenimiz. HDP'nin var olma hakkını tanıyoruz" açıklamasını yaptı.
KOALİSYONUN 7. ORTAĞI ALMANYA'DA PKK ETKİNLİĞİNE KATILDI!
Yaşananlar sıcaklığını korurken masanın 7. ortağı HDP'nin vekili Sezai Temelli, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen, PKK paçavraları ile donatılan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük naralarının atıldığı sözde Nevruz etkinliğine katıldı.
HDP'Lİ SEZAİ TEMELLİ SEÇİMLER ÜZERİNDEN TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'A SELAM GÖNDERDİ
Temelli, zafer işareti yaparak geldiği kürsüde, seçimde iktidarı göndereceklerini öne sürüp Öcalan'a selam gönderdi.
6'LI KOALİSYONUN 7. ORTAK HDP'Yİ AKLAMA TELAŞI! ALİ BABACAN: "HDP TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYDU"
Yaşananlar kamuoyunda büyük tepkilere neden olurken 6'lı koalisyonun ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında ortaklarını aklama telaşına girdi. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin 'terör ile arasına mesafe koyduğunu' öne süren Babacan, "Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.
"HDP BİZE DESTEK VERİRSE ÇOK MUTLU OLURUZ"
Babacan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Millet İttifakı 6 partiden oluşuyor, masanın altında 6 parti var diye söylüyorlar. HDP ayrı bir ittifak içerisinde şu an. Teknik olarak burada olması mümkün değil. Millet İttifakı'nın ortak adayına daha fazla parti destek versin istiyoruz. HDP bize destek verirse çok mutlu oluruz.
"HDP TBMM'DE KONUŞSUN İSTİYORUZ"
Çalışmalarımızın içerisinde HDP yok. Her partiyle olduğu gibi HDP ile de bizim ayrı bir diyaloğumuz var. Konuşa konuşa çözeceğiz bu meseleleri. Herhangi bir siyasi parti terörden yana olamaz, terör kırmızı çizgimizdir. Meşru demokratik sistemle bu sorunları çözmek zorundasınız, herkes gelsin HDP de gelsin TBMM'de konuşsun istiyoruz.
"SADECE SİLAHLA TERÖRLE MÜCADELE OLMAZ"
Son terör olaylarından bazılarında HDP terörle arasına mesafe koydu. Terör ve şiddet bizim kırmızı çizgimiz. PKK, AB ve NATO tarafından resmen terör örgütü olarak kabul edilmiş bir örgüt. Sadece silah kullanarak terör örgütüyle mücadele edemezsiniz."
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