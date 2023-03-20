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SİHA'lara dokunacağız diyen Ali Babacan şimdi de yeni gurur Togg'u küçümsedi

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Giriş: 20.03.2023 23:41
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan son dönemde Türkiye'de yapılan yerli ve milli projelere olan karşıtlığıyla ön plana çıkarken SİHA'ların ardından Türkiye'nin yeni gururu Togg'u hedef aldı. Togg projesini küçümseyen Babacan "Dizaynı bile yurtdışında yaptırıldı" ifadelerini kullandı. Babacan ayrıca Togg hakkında devletin çabalarını görmezden gelerek "devletin kolları sıvayarak hayata geçirdiği bir proje değil." dedi. Ali Babacan geçtiğimiz dönemde SİHA'ları hedef alarak büyük tepki toplamıştı. İşte detaylar...
Babacan şimdi de yeni gurur Togg’u küçümsedi
Babacan şimdi de yeni gurur Togg'u küçümsedi
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