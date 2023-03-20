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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür'den HDP ve Kılıçdaroğlu görüşmesine dair flaş sözler: Amaçları TSK'yı durdurmak!

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Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür’den HDP ve Kılıçdaroğlu görüşmesine dair flaş sözler: Amaçları TSK’yı durdurmak!

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6’lı koalisyonun adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de PKK’nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Peki, Kılıçdaroğlu, HDP hangi pazarlığı yaptı? Bu kritik meseleyi A Haber’de yorumlayan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, “Yani öyle arka planda çok da pazarlık falan olmasına gerek yok. Mesele şu; bütün sorunları siyaseten çözmeye çalışan Başkan Erdoğan’ı iktidardan düşürmek. Niye? O’nu düşürdüğün andan itibaren bölgede (HDP-PKK) cirit atacak.” dedi. Ayrıca Övür, bu yolla da TSK'nın operasyonlarının bölgede durdurulmak istendiğinin de altını çizdi.

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Türkiye'nin geleceğine etki edecek 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP ile CHP arasında yaşanan pazarlığı A Haber'de yayınlan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta yorumladı.

"İNANILMAZ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"

"Bir dönem terör örgütü PKK köylerde kan döküyordu. Bebekleri öldürüyordu. Evlere saldırıyordu." diyen Övür, "PKK elebaşı Abdullah Öcalan anılarında 'Bizim militanlarımız köylere giremiyorlardı. Reddediliyorlardı. SHP ile ittifaktan sonra meşru hale geldik' diyor. Bakın bu çok tarihsel bir şeydir. Bunun üzerinde fazla durmadık. İnanılmaz bir dönüm noktasıdır. Bu PKK'yı meşrulaştırmanın aracıydı. Bugün de bu aracı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden yapmaktalar." şeklinde konuştu.

"AMAÇLARI SORUNLARI SİYASETEN ÇÖZMEYE ÇALIŞAN BAŞKAN ERDOĞAN'I İKTİDARDAN DÜŞÜRMEK"

"Yani öyle arka plan da çok da pazarlık falan olmasına gerek yok." ifadelerine yer veren deneyimli gazeteci Mahmut Övür, "Mesele şu, bütün bu sorunları siyaseten çözmeye çalışan Başkan Erdoğan'ı iktidardan düşürmek. Niye? O'nu düşürdüğün andan itibaren bölgede (HDP-PKK) cirit atacak. Bölge dışı ülkelerde cirit atacaklar. Kimse önlerine çıkmayacak. Bunların arzu ettikleri 11 madde vardı. Ve o maddelerden en önemlisi (teröristlerin deyimi ile) 'savaş politikalarından vazgeçin' idi. Kemal Bey bunları bilmiyor mu? Biliyor. Vazgeçin demek tezkereye oy verdiği gibi oralara operasyon yapan TSK'yı durdurmak. Hikâyenin özü budur. Bunu yapmaya çalımlıyorlar. Aslında akıllıca planlanmış. TBMM üzerinden verilen bir mesaj. İYİ Parti'yi de rahatsız etmemeye çalışıyorlar. Çözüm ne? Çözüm Meclis'te… İyi de 15 sene önce Deniz Baykal'da bunu söylüyordu. Nereye geldi? Neyi çözeceksin? Kürtlere bir çözüm modeli olarak sunuyordu." dedi.

"ROJAVA DEVRİMİNİ ŞU ANDA ABD SÜRDÜRÜYOR"

Övür, "Ayrıca söylediği her şey de çözülmüş zaten. Kürtlerin bugün asimle edilme, reddedilme ve inkar edilme diye bir meselesi yok. Çok temel bir meselemiz olan siyaset yapma meselesi vardır. Siyaset yapma konusunda şiddetle statü istemekteler. (HDP-PKK) Bölgeyi bize teslim edin diyor. Neyle teslim edin diyorlar; 'Masaya oturacağız. Silahlarımızla birlikte…' Çözüm süreci bu yüzden iptal edildi. Rojava devrimini şu anda ABD sürdürüyor. Tarihin paradoksuna bakar mısınız? ABD'ye karşı emperyalist bir örgüt kuracaksın. Sonra geleceksin ABD ile Rojava devrimi yapacaksın. Ve Batı'dan güzellemeler alacaksın. Şimdi o devrimin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var." açıklamasını yaptı.

Amaçları TSK’yı durdurmak! "AMAÇLARI TSK'YI DURDURMAK!"

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