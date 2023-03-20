Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür’den HDP ve Kılıçdaroğlu görüşmesine dair flaş sözler: Amaçları TSK’yı durdurmak!

"AMAÇLARI SORUNLARI SİYASETEN ÇÖZMEYE ÇALIŞAN BAŞKAN ERDOĞAN'I İKTİDARDAN DÜŞÜRMEK"

"Yani öyle arka plan da çok da pazarlık falan olmasına gerek yok." ifadelerine yer veren deneyimli gazeteci Mahmut Övür, "Mesele şu, bütün bu sorunları siyaseten çözmeye çalışan Başkan Erdoğan'ı iktidardan düşürmek. Niye? O'nu düşürdüğün andan itibaren bölgede (HDP-PKK) cirit atacak. Bölge dışı ülkelerde cirit atacaklar. Kimse önlerine çıkmayacak. Bunların arzu ettikleri 11 madde vardı. Ve o maddelerden en önemlisi (teröristlerin deyimi ile) 'savaş politikalarından vazgeçin' idi. Kemal Bey bunları bilmiyor mu? Biliyor. Vazgeçin demek tezkereye oy verdiği gibi oralara operasyon yapan TSK'yı durdurmak. Hikâyenin özü budur. Bunu yapmaya çalımlıyorlar. Aslında akıllıca planlanmış. TBMM üzerinden verilen bir mesaj. İYİ Parti'yi de rahatsız etmemeye çalışıyorlar. Çözüm ne? Çözüm Meclis'te… İyi de 15 sene önce Deniz Baykal'da bunu söylüyordu. Nereye geldi? Neyi çözeceksin? Kürtlere bir çözüm modeli olarak sunuyordu." dedi.

"ROJAVA DEVRİMİNİ ŞU ANDA ABD SÜRDÜRÜYOR"

Övür, "Ayrıca söylediği her şey de çözülmüş zaten. Kürtlerin bugün asimle edilme, reddedilme ve inkar edilme diye bir meselesi yok. Çok temel bir meselemiz olan siyaset yapma meselesi vardır. Siyaset yapma konusunda şiddetle statü istemekteler. (HDP-PKK) Bölgeyi bize teslim edin diyor. Neyle teslim edin diyorlar; 'Masaya oturacağız. Silahlarımızla birlikte…' Çözüm süreci bu yüzden iptal edildi. Rojava devrimini şu anda ABD sürdürüyor. Tarihin paradoksuna bakar mısınız? ABD'ye karşı emperyalist bir örgüt kuracaksın. Sonra geleceksin ABD ile Rojava devrimi yapacaksın. Ve Batı'dan güzellemeler alacaksın. Şimdi o devrimin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var." açıklamasını yaptı.