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Fox TV "çalışmalar yetersiz" dedirtemedi

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 19.03.2023 17:52
Ekipler; Şanlıurfa’yı vuran sel sonrası, kaybolan 24 yaşındaki tır sürücüsünü arıyordu. Bölgeye giden Fox TV, 200 kişilik çalışmayı görmezden gelip, gencin yakınlarına mikrofon uzattı. Tüm imkanlar seferber edilmişken, Fox TV, "Çalışmalar yetersiz" dedirtmek istedi!
Fox TV çalışmalar yetersiz dedirtemedi
Fox TV "çalışmalar yetersiz" dedirtemedi
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