19 Mart 2023, Pazar
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Fox TV "çalışmalar yetersiz" dedirtemedi
Ekipler; Şanlıurfa’yı vuran sel sonrası, kaybolan 24 yaşındaki tır sürücüsünü arıyordu. Bölgeye giden Fox TV, 200 kişilik çalışmayı görmezden gelip, gencin yakınlarına mikrofon uzattı. Tüm imkanlar seferber edilmişken, Fox TV, "Çalışmalar yetersiz" dedirtmek istedi!