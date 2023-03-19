Anketlerde altılı koalisyona kötü haber! Deprem sonrası yapılan seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?
Seçimlere artık çok az bir süre kalırken anket çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. A Haber ekranlarına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş deprem sonrası yapılan son anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Aktaş altılı koasliyona yönelik çarpıcı rakamlar verirken, AK Parti'nin son oy oranını da açıkladı. Peki son seçim anketlerinde sonuçlar ne? AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte detaylar...
Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada deprem sonrası yapılan son anketin sonuçları paylaştı.
ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ANKET YAPILDI
Depremden sonra Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Sadece depremzede vatandaşlara değil ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşları da çalışmamıza dahil ettik. Bu yüzden çok kıymetli bir anketti. Yaptığımız çalışmada tüm veriler hükümetin lehine sonuçlandı.
İŞTE O SORULAR VE YANITLAR
Devletin yaptığı "Depremzedeler arasında ailesinde hayatını kaybeden kişilere yardım yapılacak" açıklamasını sorduk. Yüzde 70 oranında "yardım yapılır" çıktı.
"Arama kurtarma faaliyetlerinde hükümeti nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorduğumuzda yüzde 63 gibi olumlu bir rakam var.
"Erdoğan'ın 1 yıl içinde konutları teslim etme sözüne inanıyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 61 oranında evet oyu verildi.
VATANDAŞLARIN YÜZDE 82'Sİ MEMNUN
Hastaların tedavisi ve gerekli anlarda helikopter ve uçaklarla tahliyesi konusunda ise vatandaşların 82'si memnun.
MUHALEFETE KÖTÜ HABER
Benzer bir afet döneminde muhalefet partisi yaşananlarla baş edebilir miydi? sorusuna ise verilen yanıtların yüzde 65'i hayır. Muhalefet partilerinin tabanı partilerine güvenmiyor.
AK PARTİ OYLARINDA YÜZDE 1 ARTIŞ VAR
AK Parti'nin oy oranı 10 gün öncesine göre yüzde 1 oranında yükseldi.
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