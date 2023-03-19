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Anketlerde altılı koalisyona kötü haber! Deprem sonrası yapılan seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 Güncelleme Tarihi: 19.03.2023
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Anketlerde altılı koalisyona kötü haber! Deprem sonrası yapılan seçim anketinde çarpıcı sonuçlar! AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç?

Seçimlere artık çok az bir süre kalırken anket çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. A Haber ekranlarına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş deprem sonrası yapılan son anket çalışmalarının sonuçlarını paylaştı. Aktaş altılı koasliyona yönelik çarpıcı rakamlar verirken, AK Parti'nin son oy oranını da açıkladı. Peki son seçim anketlerinde sonuçlar ne? AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç? İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık sayılı günler kalırken gözler yapılan anket çalışmalarında çıkan oy oranlarına çevrildi. Seçimlerin ilk turda mı yoksa ikinci turda mı tamamlanacağı merak konusu olurken son anket sonuçları A Haber ekranlarında açıklandı.

Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada deprem sonrası yapılan son anketin sonuçları paylaştı.

ÇOK SAYIDA BÖLGEDE ANKET YAPILDI

Depremden sonra Türkiye genelinde bir araştırma yaptık. Sadece depremzede vatandaşlara değil ülkenin farklı bölgelerindeki vatandaşları da çalışmamıza dahil ettik. Bu yüzden çok kıymetli bir anketti. Yaptığımız çalışmada tüm veriler hükümetin lehine sonuçlandı.

İŞTE O SORULAR VE YANITLAR

Devletin yaptığı "Depremzedeler arasında ailesinde hayatını kaybeden kişilere yardım yapılacak" açıklamasını sorduk. Yüzde 70 oranında "yardım yapılır" çıktı.

"Arama kurtarma faaliyetlerinde hükümeti nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye sorduğumuzda yüzde 63 gibi olumlu bir rakam var.

"Erdoğan'ın 1 yıl içinde konutları teslim etme sözüne inanıyor musunuz?" sorusuna ise yüzde 61 oranında evet oyu verildi.

VATANDAŞLARIN YÜZDE 82'Sİ MEMNUN

Hastaların tedavisi ve gerekli anlarda helikopter ve uçaklarla tahliyesi konusunda ise vatandaşların 82'si memnun.

MUHALEFETE KÖTÜ HABER

Benzer bir afet döneminde muhalefet partisi yaşananlarla baş edebilir miydi? sorusuna ise verilen yanıtların yüzde 65'i hayır. Muhalefet partilerinin tabanı partilerine güvenmiyor.

AK PARTİ OYLARINDA YÜZDE 1 ARTIŞ VAR

AK Parti'nin oy oranı 10 gün öncesine göre yüzde 1 oranında yükseldi.

HDP’den Kılıçdaroğlu’na örtülü destek HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NA ÖRTÜLÜ DESTEK

İşte Erdoğan’ın masasındaki son anket

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