FOX TV'de muhafazakar vakıf ve dernekler hedef alındı! Murat Yetkin İslami camiaların deprem bölgelerinde olmadığı yalanını savurdu
FOX TV'de Doğan Şentürk'ün sunduğu Orta Sayfa programında, depremde enkaz altında kalanları kurtarmak için bölgede bulunan muhafazakar camianın gönüllü arama kurtarma ekipleri hedef alındı. Gazeteci Murat Yetkin, her gün tüm televizyon kanallarında görünen ve ajansların geçtiği binlerce fotoğraf olmasına rağmen, İslami camianın afet yerlerinde olmadığı iftirasını attı. Nefretini canlı yayında yalanlarıyla ve duygu sömürüsü ifadeleriyle süsleyen Yetkin "Hani hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerde onlar. Biri işin ucundan tutamazlar mı! Tutamazlar mı soruyorum ya!" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 10 ili etkileyen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından tüm Türkiye seferber olmuşken, Murat Yetkin'den bölgede faaliyetlerini sürdüren STK'lara yönelik çirkin ifadeler geldi.
FOX TV ekranlarında konuşan Yetkin, deprem anından itibaren seferber olan STK'ları görmezden geldi.
Murat Yetkin: Kimler yoktu biliyor musun meydanda? Bak madenciler var. Gönüllü olarak gittiler. Bütün sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var, bütün herkes var. Noluyor o şey de hani hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerde onlar. Biri işin ucundan tutamazlar mı? Tutamazlar mı soruyorum ya? Nerde onlar?
Doğan Şentürk: Evet.
Murat Yetkin: Ancak sala okunurken mi olacaklar ortada. Hayat kurtarmak yerine öldükten sonra mı ancak meydana çıkacaklar.
Doğan Şentürk: Evet.
Murat Yetkin: Bunları konuşmamız lazım artık onu konuşma bunu konuşma yetti ya.
Doğan Şentürk. Konuşacağız tabii.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI TÜM İMKANLARIYLA DEPREM BÖLGESİNDE! GÜNLÜK 250 BİN KİŞİYE YEMEK VERİYOR
Asrın felaketinin yaraların sarmak için tüm kamu kuruluşları gibi harekete geçen Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) tüm imkanlarını, afetzedeler için seferber etti.
DİB, 16 bini aşkın personelini, depremden etkilenen 10 ile gönderdi. 415 tırlık insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılırken, günlük olarak 250 bin kişiye yemek dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Diyanet tarafından uygun durumda olan Kur'an Kursu ve akademi merkezleri konaklama amacıyla depremzedelere açıldı. Cenaze defin işlemleri noktasında problem yaşanmaması adına gerekli personel ve malzemelerin ulaştırılması sağlandı.
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