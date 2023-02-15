FOX TV’de muhafazakar vakıf ve dernekler hedef alındı! Murat Yetkin İslami camiaların deprem bölgelerinde olmadığı yalanını savurdu

Murat Yetkin: Kimler yoktu biliyor musun meydanda? Bak madenciler var. Gönüllü olarak gittiler. Bütün sivil toplum örgütleri var, öğrenci dernekleri var, bütün herkes var. Noluyor o şey de hani hafızlık kursunu bitirdiği zaman ordu gibi resmi geçit yapan entarili sarıklılar. Nerde onlar. Biri işin ucundan tutamazlar mı? Tutamazlar mı soruyorum ya? Nerde onlar?