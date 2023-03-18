Halk TV'de bitmeyen Selahattin Demirtaş aşkı! Kitap tanıtımı sonrası RTÜK inceleme başlattı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret etme kararının ardından CHP kanalı Halk TV'de de PKK güzellemeleri ve HDP'ye yönelik olumlu mesaj skandalları üst üste geldi. Halk TV sunucusu Serhan Asker deprem bölgesinde terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıtırken Demirtaş'ı "özgürlük savaşçısı" olarak tanımladı. Yaşanan bu skandal sonrası RTÜK yapılan yayın hakkında inceleme başlattı. İşte detaylar...
CHP'nin kanalı Halk TV'de terör suçlarından tutuklanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında büyük bir skandala imza attı.
PKK GÜZELLEMELERİ TAVAN YAPTI
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret kararı almasının ardından Halk TV'de PKK güzellemeleri tavan yaptı.
Halk TV sunucusu Serhan Asker, Adıyaman'da depremzede çocuklar ile yaptığı bir yayında terör suçlarından tutuklu Demirtaş'ın bir kitabının reklamını yaparak övgüler sıraladı ve Demirtaş'ın özgürlük mücadelesi verdiğini iddia etti.
MHP'Lİ ATAMAN: BU KEPAZELİKTİR
Yaşananlara MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman tepki gösterirken durumu "kepazelik" olarak nitelendirdi.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Büyükataman, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Halk TV sunucusunun Adıyaman'da depremzede çocuklarımıza terörist Selahattin Demirtaş'ın kitabını tanıtması ve tutuklu bir teröristi "özgürlük savaşçısı" gibi anlatması tam bir kepazeliktir.
"YAĞMACILIKTIR"
Devletimiz ve milletimiz omuz omuza depremin yaralarını sarmaya çalışırken CHP'nin yandaş kanalı Halk TV'nin fırsatçılık yaparak depremzede çocuklara bir teröristin propagandasını yapması düpedüz yağmacılıktır.
"TERÖR PROPAGANDASI YAPANLAR ÇOCUKLARDAN UZAK TUTULMALI"
Depremi fırsata çevirip terör propagandası yapan, çocuklarımızın istismar etmeye, tertemiz zihinlerini kirletmeye yeltenen bu kepaze anlayış kesinlikle bölgeden ve çocuklarımızdan uzak tutulmalı, çocuklarımızı istismar etmelerine izin verilmemelidir.
RTÜK BAŞKANI ŞAHİN: İNCELEME BAŞLATILDI
Öte yandan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Şahin, "Seçimler yaklaşırken medyanın dikkat etmesi gereken kurallar belliyken Halk TV'nin yapmış olduğu provokatif yayınlar kabul edilemez. Ülkemizin sömürgeci olduğu iddia edilemez, silahlı terör örgütüne üye olmaktan hükümlü bulunan biri övülemez. Gerekli inceleme başlatılmıştır." paylaşımında bulundu.
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