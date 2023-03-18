Halk TV’de bitmeyen Selahattin Demirtaş aşkı! Kitap tanıtımı sonrası RTÜK inceleme başlattı

PKK GÜZELLEMELERİ TAVAN YAPTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaret kararı almasının ardından Halk TV'de PKK güzellemeleri tavan yaptı.

Halk TV sunucusu Serhan Asker, Adıyaman'da depremzede çocuklar ile yaptığı bir yayında terör suçlarından tutuklu Demirtaş'ın bir kitabının reklamını yaparak övgüler sıraladı ve Demirtaş'ın özgürlük mücadelesi verdiğini iddia etti.