Minika'dan depremzede çocuklara özel çadır! Psikososyal destek sağlanıyor
ÖZEL HABER A Haber
Minika tarafından Kahramanmaraş'taki Kılavuzlu Millet Bahçesi'nin içine oyun çadırı kuruldu. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor.
Depremden en fazla etkilenen çocuklarımız. Onların morali, motivasyonu, mutluluğu çok önemli.
Bulunduğumuz bu noktada Minika tarafından bir oyun çadırı oluşturuldu.
Millet Bahçesi'nin içerisinde oluşturulan oyun çadırında çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
Sadece Kahramanmaraş'ta değil Hatay'da da Minika'nın oyun çadırı var. Her gün yaklaşık 2 bin çocuk bu etkinliklerden yararlanıyor.
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