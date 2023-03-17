Dünyada bankalar batacak mı? Kriz dalga dalga devam eder mi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun IMF vaadini hatırlattı: Burada çıkarılacak ders...

KÖTÜ YÖNETİMLER YANLIŞ TERCİHLER

Hem bu Avrupa'daki İsviçre'deki banka hem de ABD'deki bankalar kötü yönetimlerinden yanlış tercihlerden yanlış tahviller aldılar tahvillerin değeri düştü faizler artınca kötü yönetim bir de tabii hiçbir bankada para yoktur. O paralar bir yerlerde kullanılır banka bir yere yatırım yapar fon alır tahvil alır. Herkes gidip paramı çekiyorum dediği an dünyanın en büyük bankaları bile buna dayanamaz çünkü kasada o kadar para yoktur.

Bu panik aslında ABD'de mesela diğer küçük bankalardan da müşterilerin gidip paralarını çekmeye çalıştıkları söyleniyor.