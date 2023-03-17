Dünyada bankalar batacak mı? Kriz dalga dalga devam eder mi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun IMF vaadini hatırlattı: Burada çıkarılacak ders...
İsviçre merkezli Credit Suisse'in içinde bulunduğu krizden çıkabilmesi için İsviçre Merkez Bankası müdahale etti. Credit Suisse'e 54 milyar dolarlık borç verildi. Bu adım piyasaları sakinleşitrdi ancak uzmanlara göre küresel bankacılık piyasasında yeni sarsıntılar yaşanabilir. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdem, muhalefetin "IMF ve yüksek faiz" vaadlerini hatırlattı bu krizden çıkarılacak sonucu anlattı.
İsviçre merkezli Credit Suisse'in piyasalarada neden olduğu dalgalanma durdu. İsviçre Merkez Bankası müdahale etti ve bankanını nakit durumunu güçlendirmek için 54 milyar dolarlık borçlanacağını açıkladı.
Bu adım bankanınn hisselerinde yüzde 40'a yakın artış olarak yansıdı.
Credit Suisse'te yaşanan dalgalanma Avrupa bankacılık sistemini de tehdit ediyor. İsviçre Merkez Bankası kararı sonrasında ise görece bir sakinlik hakim ancak uzmanlar çok umutlu değil.
Pek çok uzmana göre bankaların kredi verme konusundaki isteksizliği Avrupa'daki durgunluğu daha da güçlendirecek.
Krizin başlangıç noktası ABD'de ise tartışmalar sürüyor. Hazine Bakanı bankacılık sisteminin sağlıklı olduğu görüşünde.
Peki yaşanan kriz daha da yayılır mı? Dünyada bankalar batacak mı? Kriz dalga dalga devam eder mi?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin IMF'den yeniden borç alma vaadlerini eleştirdi.
KRİZ YAYILIR MI?
İşte o açıklamalardan satır başları;
Öyle dememek lazım ama çünkü zaten bu bankalara baktığın zaman kötü yönetilen bankalar bu Credit Suisse'in geçmişte de böyle sıkıntıları olan bir bankaydı. İçinde Suudi Arabistan'ın da bir ortaklığı var ki onlar zaten sermaye artırımına katılmayacaklarını söylediler. O da bir olumsuz etki yaptı ama İsviçre Merkez Bankası orayı destekliyor şimdi.
FAİZ ARTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Avrupa Merkez Bankası ABD'deki faiz politikaları yüzünden bankaların yaşadığı sıkıntıya rağmen faiz artırmaya devam ediyor.
BİZİ ETKİLER Mİ?
Bizi etkiler mi diye çok soru geldi bize de bu bankalar özellikle ABD'deki bankalar işte Credit Suisse bunların Türkiye'de çok fazla operasyonları olmadığı için bizim iç piyasayı etkilemiyor. Tabii Avrupa piyasalarını etkiliyor.
KÖTÜ YÖNETİMLER YANLIŞ TERCİHLER
Hem bu Avrupa'daki İsviçre'deki banka hem de ABD'deki bankalar kötü yönetimlerinden yanlış tercihlerden yanlış tahviller aldılar tahvillerin değeri düştü faizler artınca kötü yönetim bir de tabii hiçbir bankada para yoktur. O paralar bir yerlerde kullanılır banka bir yere yatırım yapar fon alır tahvil alır. Herkes gidip paramı çekiyorum dediği an dünyanın en büyük bankaları bile buna dayanamaz çünkü kasada o kadar para yoktur.
Bu panik aslında ABD'de mesela diğer küçük bankalardan da müşterilerin gidip paralarını çekmeye çalıştıkları söyleniyor.
Çok fazla da yayılır mı onu bilmiyorum. Ama tedbirler alınıyor. Hem Avrupa Merkez Bankası, hem ABD Merkez Bankası, hem Hazine Bakanlığı bankacılık sistemini koruyacak tedbirler alıyorlar.
BURADAN ÇIKARILACAK DERS
Buradan çıkardığımız ders şu aslında yanlış faiz politikası ki Türkiye de bir seçime gidiyor seçim sonrasında hep o vadediliyor.
Yüksek faiz, IMF'den borç. Yüksek faizin ne hale getirdiğin görüyoruz. İşsizlik artıyor durgunluk oluyor bir yandan da bankacılık krizlerine rastlıyoruz.
BİZE VADEDİLEN BU!
Türkiye'de bize vadedilen de bu. Biz yıllarca IMF'den kurtulalım diye uğraşırken bu halkın kaynakları ürettikleri dışarıya faiz olarak gitmesin diye uğraşırken şimdi bize bu vadediliyor. Geleceğiz de bu politikayı değiştireceğiz faizleri artıracağız, ee?
Üretimi azaltacaksınız, istihdamı azaltacaksınız, işsizlik artacak, ihracatımız düşecek. Ne oldu? Faizlerimiz yüksek. Dışarıdan sıcak para geliyor. O sıcak para gelip bizim kaynaklarımızı kurutup gidecek. Bize vadedilen bu ama dünyayı da iyi izlemek lazım. Biz de şu anda o anlamda izliyoruz bu gelişmeleri.
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş:
Tabii yeni bir krize giriyoruz demek için biraz erken olabilir. Ama bu tabloda gördüğünüz Avrupa'daki önde gelen bankaların geri çekilmesi borsadaki piyasada değer kaybetmesi öncesinde özellikle ABD'deki orta ölçekli diyebileceğimiz 3 bankanın ki bunlar teknolojiye ve özellikle kripto varlıklara da finansman sağlayan şirketlerdi bunlarda bir sıkıntı olması iflas süreçleri yeniden satılma süreçleri ve bunların da FED'in büyük bankalar yerine daha orta ölçekli ve küçük bankalara da daha önceki bazı düzenlemeleri getirme kararı sonrasında bir telaş havası gerçekleşti ama hemen sonraki gün özellikle Credit Suisse'in Suudi ortağının sermaye yeterliliği konusunda destek vermeyeceğini açıklaması ve Avrupa'daki bugün de biraz önce gördük hala faiz artışları devam ediyor buna rağmen acaba bir stres yaratır mı diye bir endişe oldu.
"DEVAM EDERSE MAALESEF..."
Eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde farklı bankalardan da stres yaratabilecek haberler gelmezse şimdilik burada bir belli özellikle Çin'de olan emlak krizi gibi bir süre stres yaratan ama sonra sistemin biraz daha kontrol ettiği bir durum söz konusu olabilir.
Ama art arda gelen haberler önümüzdeki günlerde de diğer bankalarda bazı sıkıntılar olduğunu gösterir ve faiz artışları ki haftaya FED'in toplantısı da var devam ederek özellikle tahvil pozisyonlarını sıkıntıya sokmaya bankalar için de devam ederse maalesef o zaman tabii ki bunun bir daha derin 2008'e benzer bir krize doğru gidebileceğini söyleyebiliriz. Şu an için henüz bir kriz ortamına götürdüğünü konuşamıyorlar analistler de. Ama stresin olduğunu takip edilmesi gerektiğini söylüyorlar.
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