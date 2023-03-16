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ABD'den sonra şimdi de Avrupa'daki bankacılık sistemi kırmızı alarm durumunda! Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

EKONOMİ A Haber
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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ABD’den sonra şimdi de Avrupa’daki bankacılık sistemi kırmızı alarm durumunda! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

Amerikan bankacılık sektörünün ardından şimdi de Avrupa büyük bir panik içinde. Uzun zamandır zor durumda olan İsviçreli Credit Suisse kendisi ile birlikte Avrupa bankacılık sektörünü de dibe çekti.  Dünya yeni krize mi giriyor? Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ABD'deki bankacılık krizinin ardından şimdi de Avrupa panik içinde. Güvenin zaten uzun zamandır azaldığı Credit Suisse, zor durumda. Bankanın hisseleri, en büyük borç veren olan Suudi Ulusal Bankası'nın daha fazla finansman sunamayacağını söylemesinin ardından yüzde 26 düştü.

Avrupa bankacılık hisseleri de yüzde 6'nın üzerinde geriledi. En büyük kan kaybı, yüzde 10 ile BNP Paribas'da, yüzde 12 ile Societe Generale'de, yüzde 9 ile Commerzbank'ta ve yüzde 8 ile Deutsche Bank'ta görüldü.

SUUDİLER YARDIM ETMEYECEK
Krizi başlatan, dün Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy, bir röportajda bankaya ilave yardım için finansman sağlayıp sağlamayacakları sorusuna verdiği "Cevap pek çok nedenden dolayı kesinlikle hayır. Şu anda bankanın yüzde 9.8'ine sahibiz.

Yüzde 10'un üzerine çıkarsak, düzenleyicimiz, Avrupa düzenleyicileri veya İsviçre düzenleyici kurumları tarafından, her türlü yeni kurallar devreye girecek. Yeni bir düzenleyici sisteme girme niyetinde değiliz" cevabı oldu. Ancak Al Khudairy, Credit Suisse'in dönüşüm planından memnun olduğunu sözlerine ekledi ve fazladan paraya ihtiyacı olma ihtimalinin düşük olduğunu da dile getirdi.

9 BİN KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARMIŞLARDI
Credit Suisse, son birkaç yılda itibarına ve kârına zarar veren ve birkaç üst düzey yöneticinin işini kaybetmesine neden olan bir dizi yanlış adım attı.

Ekim ayında 9 bin kişiyi işten çıkaran banka, yatırım bankasını da devre dışı bıraktı ve servet yönetimine odaklanmayı içeren radikal bir yeniden yapılandırma planı başlattı.

Credit Suisse Başkanı Axel Lehmann, "Güçlü sermaye oranlarımız, güçlü bir bilançomuz var. İlacı aldık zaten" deyip ekimde açıklanan programa atıfta bulunsa da piyasalar belli ki aksini düşünüyor. Suudi Ulusal Bankası, geçen yıl kurtarma planının bir parçası olarak 4.2 milyar dolarla Credit Suisse'in yüzde 9.9 hissesini almıştı.

ROUBİNİ: LEHMAN KRİZİ GİBİ
Yatırımcılar, bankanın önceki gün 2022 ve 2021 dönemsel raporlarında "önemli zayıflıklar" da gözlemlemişti. Bankanın temerrüde düşme riskini gösteren CDS'leri dün UBS'in 18 katına Deutsche Bank'ın ise dokuz katına çıktı. CDS'lerde son fiyat 1.200 baz puana kadar yükseldi.

Banka CDS'lerinde 1.000 baz puanın üzerindeki spreadler son derece nadir görülüyor. Son olarak Yunan bankaları, ülkenin borç krizi ve ekonomik çöküş sırasında benzer seviyelerde işlem görmüştü. Kahin olarak bilinen ekonomist Nouriel Roubini de Credit Suisse'in yaşadığı süreci Lehman Brothers'ın batışına benzetti.

TÜRKİYE'Yİ ETKİLEMEZ
Türkiye Bankalar Birliği yetkilileri Credite Suisse ve ABD'de bankacılık sektöründe yaşananların Türk bankalarını etkilemeyeceğini söyledi.

DÜNYA YENİ KRİZE Mİ GİRİYOR?

Credit Suisse yüzde 21.5 değer kaybetti borsada.

BNP Paribas yüzde 10 değer kaybetti.

Deutsche Bank yüzde 8 değer kaybetti.

Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları; Tabii yeni bir krize giriyoruz demek için biraz erken olabilir. Ama bu tabloda gördüğünüz Avrupa'daki önde gelen bankaların geri çekilmesi borsadaki piyasada değer kaybetmesi öncesinde özellikle ABD'deki orta ölçekli diyebileceğimiz 3 bankanın ki bunlar teknolojiye ve özellikle kripto varlıklara da finansman sağlayan şirketlerdi bunlarda bir sıkıntı olması iflas süreçleri yeniden satılma süreçleri ve bunların da FED'in büyük bankalar yerine daha orta ölçekli ve küçük bankalara da daha önceki bazı düzenlemeleri getirme kararı sonrasında bir telaş havası gerçekleşti ama hemen sonraki gün özellikle Credit Suisse'in Suudi ortağının sermaye yeterliliği konusunda destek vermeyeceğini açıklaması ve Avrupa'daki bugün de biraz önce gördük hala faiz artışları devam ediyor buna rağmen acaba bir stres yaratır mı diye bir endişe oldu.

Eğer önümüzdeki birkaç gün içerisinde farklı bankalardan da stres yaratabilecek haberler gelmezse şimdilik burada bir belli özellikle Çin'de olan emlak krizi gibi bir süre stres yaratan ama sonra sistemin biraz daha kontrol ettiği bir durum söz konusu olabilir. Ama art arda gelen haberler önümüzdeki günlerde de diğer bankalarda bazı sıkıntılar olduğunu gösterir ve faiz artışları ki haftaya FED'in toplantısı da var devam ederek özellikle tahvil pozisyonlarını sıkıntıya sokmaya bankalar için de devam ederse maalesef o zaman tabii ki bunun bir daha derin 2008'e benzer bir krize doğru gidebileceğini söyleyebiliriz. Şu an için henüz bir kriz ortamına götürdüğünü konuşamıyorlar analistler de. Ama stresin olduğunu takip edilmesi gerektiğini söylüyorlar.

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