ABD’den sonra şimdi de Avrupa’daki bankacılık sistemi kırmızı alarm durumunda! Uzman isim A Haber’de değerlendirdi

SUUDİLER YARDIM ETMEYECEK

Krizi başlatan, dün Suudi Ulusal Bankası Başkanı Ammar Al Khudairy, bir röportajda bankaya ilave yardım için finansman sağlayıp sağlamayacakları sorusuna verdiği "Cevap pek çok nedenden dolayı kesinlikle hayır. Şu anda bankanın yüzde 9.8'ine sahibiz.

Yüzde 10'un üzerine çıkarsak, düzenleyicimiz, Avrupa düzenleyicileri veya İsviçre düzenleyici kurumları tarafından, her türlü yeni kurallar devreye girecek. Yeni bir düzenleyici sisteme girme niyetinde değiliz" cevabı oldu. Ancak Al Khudairy, Credit Suisse'in dönüşüm planından memnun olduğunu sözlerine ekledi ve fazladan paraya ihtiyacı olma ihtimalinin düşük olduğunu da dile getirdi.