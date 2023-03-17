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Tarihi Vaniköy Cami’nin restorasyonu tamamlandı! Yangında kül olan cami ibadete açılıyor

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Tarihi Vaniköy Cami’nin restorasyonu tamamlandı! Yangında kül olan cami ibadete açılıyor

İstanbul'un tarihi yapılarından biri olan Vaniköy Camii'nin restorasyonu tamamlandı. Kasım 2020'de çıkan yangın sonrasında küle dönen tarihi eseri, Kalyon Vakfı aslına uygun olarak restore etti. A Haber açılışa hazırlanan caminin son halini görüntüledi.

Kasım 2020'de çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale gelen Vaniköy Camii artık ibadete hazır. İstanbul'un en eski tarihi yapılarından biri olan Vaniköy Camii Kalyon Vakfı tarafından restore edildi.

7 aylık proje süreci dışarıda bırakılırsa 50 kişilik ekip yaklaşık bir buçuk yıl geceli gündüzdür çalıştı. Vaniköy Camii için camiyi şimdi ibadete girmek için geri sayım yapıyor.

Cami bölümü, Hünkar Mahfili ve şadırvanıyla bir buçuk dönümlük arazide yer alan Vaniköy Camii'nin yeni hali Boğaz'ın muhteşem manzarasıyla benzersiz bir uyum içinde. Açılış için geri sayım yapılan Üsküdar'daki Vaniköy Camii'nde artık bir kütüphane de olacak.

Cami Restorasyonu sırasında yaklaşık 1.600 kitaplı kütüphane yapılmasına da karar verildi kitaplar daha çok İstanbul'un tarihi ve kültürel yapısını anlatacak. İlk olarak 1666 yılında yapılan Vaniköy Camii'nin restorasyonunda eserin tarihi kimliğine de özenle dikkat edildi.

Yangında kül olan cami ibadete açılıyor YANGINDA KÜL OLAN CAMİ İBADETE AÇILIYOR
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