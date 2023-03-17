Tarihi Vaniköy Cami’nin restorasyonu tamamlandı! Yangında kül olan cami ibadete açılıyor

Cami bölümü, Hünkar Mahfili ve şadırvanıyla bir buçuk dönümlük arazide yer alan Vaniköy Camii'nin yeni hali Boğaz'ın muhteşem manzarasıyla benzersiz bir uyum içinde. Açılış için geri sayım yapılan Üsküdar'daki Vaniköy Camii'nde artık bir kütüphane de olacak.