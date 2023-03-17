6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR’ı neden hedef alıyor? HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı: Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü

Tüm bunlarda rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamamızdan sonra sanki yasal parti değilmişiz gibi bir kamuoyunun önünde linç edilmeye çalışılıyoruz. Ben bunun taktirini kamuoyuna bırakıyorum. Özellikle CHP sözcüleri ve CHP'ye yakın yayın organlarının bizim Kürt meselesi ile ilgili çözüm önerilerimizi sanki bölücülük gibi ifade etmeye çalışmaları bizim üniter devlet ile ilgili bir sorun yaşadığımızı ifade etmeye çalışmaları tüm kamuoyunda ve bizde de çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.