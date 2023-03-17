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6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR'ı neden hedef alıyor? HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı: Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR’ı neden hedef alıyor? HÜDA-PAR Sözcüsü Serkan Ramanlı: Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü

HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı’na verdiği destekle 6’LI koalisyon ve medyasının hedefinde. Peki 6’lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR'ı neden hedef alıyor? HDP'nin terörle ilişkisini perdeleme girişimi mi? Merak edilen sorunların cevaplarını HÜDA-PAR Sözcüsü avukat Serkan Ramanlı cevapladı. Ramanlı, “Bizim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermemiz pek çok kişinin maskesini düşürdü. Özellikle CHP zihniyetinin Türk-Kürt kardeşliğini en büyük engel olduğunu bu süreçte görmüş olduk.” dedi.

2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyecek olan HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, geçtiğimiz günlerde A Haber'de gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yapıcıoğlu, "Bazıları HÜDA PAR'ın parti programını okumadan yorum yapılmakta. Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz. Basit polemiklere girmek istemiyoruz." dedi.

HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı'na verdiği destekle 6'LI koalisyon ve medyasının hedefinde. Zekeriya Yapıcıoğlu'nun ağzından çıkmayan "Şeriat getireceğiz" sözleri FETÖ hesapları tarafından yayılıyor. İnsanlar manipüle ediliyor. Öte yandan HÜDA-PAR, Cumhur İttifakı'na verdiği destekle 6'LI koalisyon ve medyasının hedefinde.

Peki Peki 6'lı koalisyon ve medyası HÜDA-PAR'ı neden hedef alıyor? HDP'nin terörle ilişkisini perdeleme girişimi mi? HÜDA-PAR'ın parti politikası ne? Tüm merak edilen soruları HÜDA-PAR Sözcüsü avukat Serkan Ramanlı cevapladı. Ramanlı, "Bizim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermemizi pek çok kişinin maskesini düşürdü." dedi.

Serkan Ramanlı'nın öne çıkan sözleri:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamamızdan sonra özellikle CHP ve Millet İttifakı bileşenlerinin çok yoğun saldırısına uğradık. Bizim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vermemiz pek çok kişinin maskesini düşürdü.

Özellikle CHP zihniyetinin Türk-Kürt kardeşliğini en büyük engel olduğunu bu süreçte görmüş olduk. Bilindiği gibi 1 haftadan fazla bir süredir partimizin hem Kürt meselesine dair barışçıl çözüm önerilerini terörize eden bunu adeta bir terör faaliyeti gibi gösteren bir yaklaşımla karşı karşıyayız.

Ben özellikle Kürt vatandaşlara seslenmek istiyorum. Bugün Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kürtlerinde adeta bir temsilcisi gibi göstermeye çalışıldığı süreçte Bu yapılanların da bir ibret vesikası olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz 10 yıldan veri sivil siyaset alanında faaliyetlerini yürüten ve tüm çalışmaları kamuoyunun önünde olan bir partiyiz. Bugüne kadar herhangi adli ya da idari bir soruşturmaya konu olmadık.

Tüm bunlarda rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek açıklamamızdan sonra sanki yasal parti değilmişiz gibi bir kamuoyunun önünde linç edilmeye çalışılıyoruz. Ben bunun taktirini kamuoyuna bırakıyorum. Özellikle CHP sözcüleri ve CHP'ye yakın yayın organlarının bizim Kürt meselesi ile ilgili çözüm önerilerimizi sanki bölücülük gibi ifade etmeye çalışmaları bizim üniter devlet ile ilgili bir sorun yaşadığımızı ifade etmeye çalışmaları tüm kamuoyunda ve bizde de çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturdu.

Bizler Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkesiyle hepimiz bir milletiz. Bizim bayrakla bir sorunumuz yok. Ülkenin bütünlüğü ile bir sorunumuz yok. Yaşadığımız sorun ve sıkıntıları silahı devre dışı bırakarak sivil siyaset alanında çözmek için gayret göstermek gerektiğini ifade ediyoruz. CHP'nin Kürtler için çok da hayırlı düşünceler içinde olduğunu düşünmüyorum."

Erdoğan’a destek vermemiz maskelerini düşürdü "ERDOĞAN'A DESTEK VERMEMİZ MASKELERİNİ DÜŞÜRDÜ "

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