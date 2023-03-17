17 Mart 2023, Cuma
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CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten çarpıcı açıklama: Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!
Son dakika haberi... Kimler anket manipülasyonu yapıyor? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.