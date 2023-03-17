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CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten çarpıcı açıklama: Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor!

A Haber
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Giriş: 17.03.2023 15:16
Son dakika haberi... Kimler anket manipülasyonu yapıyor? Kandil HDP'den, HDP koalisyondan ne istiyor? AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ve CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Trollerin açtığı hesaplarla anketler yapılıyor! "TROLLERİN AÇTIĞI HESAPLARLA ANKETLER YAPILIYOR!"

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