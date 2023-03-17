Twitter’daki seçim operasyonu dünya gündeminde! ABD’de trendlere girdi...

SEÇİMLERE MÜDAHALE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Dünya kamuoyu sosyal ağların seçimlere müdahalesini ilk olarak Brexit ve 2016'da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle tartışmaya başladı. Ardından Avrupa ülkeleri birçok kez Rusya ve Çin'deki 'trol orduları'nın kendi ülkelerindeki seçimlere müdahale ettiğini savundu. İsrail devletinin geliştirdiği yazılımın ise 30'dan fazla ülkedeki seçimlere müdahil olduğu ortaya çıktı.