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Twitter'daki seçim operasyonu dünya gündeminde! ABD'de trendlere girdi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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Twitter’daki seçim operasyonu dünya gündeminde! ABD’de trendlere girdi...

Sosyal medya platformu Twitter'da yapılan yeni algoritma değişikliği ile "Sana Özel" akıışnda FETÖ ve PKK yanlısı hesapların görünürlüğünün artırılması büyük tepki topladı. Türkiye kamuoyunda büyük yankı uyandıran gelişme dünya genelinde de tartışılmaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde "Manipulative Algorithm" en çok konuşulan konular arasına (trend)'lere girdi. İşte detaylar...

2023 seçimlerine artık az bir süre kalırken sosyal medyada yerli ve milli içeriklere karşı sistematik bir saldırı yapılırken FETÖ ve PKK yanlısı hesapların Türkiye karşıtı paylaşımları ön plana çıkartılıyor.

GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTIRIYORLAR

Twitter 'Sana Özel ve Takip Edilenler' akışı düzenlemesindeki 'Sana Özel' kısmında FETÖ ve PKK yanlısı hesapları bilinçli bir şekilde ön plana çıkarırken 'Takip Edilenler' kısmında da yine kullanıcının herhangi bir takibi olmaksızın söz konusu hesapların içeriklerine yer vererek görünürlüğü artırıyor.

ALGORİTMA TARTIŞILMAYA BAŞLANDI

Twitter'ın yeni algoritması dünyada trend'lere girerek çokca tartışılmaya başlandı. Kullanıcılar, takip etmedikleri ve genellikle belli bir politik görüşü empoze etmek isteyen ya da çıkar güden hesapların Twitter'ın bilinçli yönlendirmesi sonucu zaman akışlarında göründüğünü ifade ediyor. Kullanıcılar, Elon Musk'tan yeni değişikliğin tekrar geri alınmasını talep ediyor.

SEÇİMLERE MÜDAHALE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE

Dünya kamuoyu sosyal ağların seçimlere müdahalesini ilk olarak Brexit ve 2016'da eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle tartışmaya başladı. Ardından Avrupa ülkeleri birçok kez Rusya ve Çin'deki 'trol orduları'nın kendi ülkelerindeki seçimlere müdahale ettiğini savundu. İsrail devletinin geliştirdiği yazılımın ise 30'dan fazla ülkedeki seçimlere müdahil olduğu ortaya çıktı.

Twitter’daki algı operasyonuna tepkiler büyüyor! TWİTTER'DAKİ ALGI OPERASYONUNA TEPKİLER BÜYÜYOR!
Twitter’da seçim operasyonu! ‘Sana özel’ seçim kampanyası
Twitter’da seçim operasyonu! Adım adım manipülasyon
FETÖ ve PKK yanlısı hesaplara dikkat!

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