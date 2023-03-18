18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Afrin'in terörden kurtuluşunun 5. yıl dönümü! Bölgede neler değişti?

Afrin'in terörden kurtuluşunun 5. yıl dönümü! Bölgede neler değişti?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
ABONE OL
Afrin’in terörden kurtuluşunun 5. yıl dönümü! Bölgede neler değişti?

18 Mart Çanakkale Zaferinin yanı sıra; Mehmetçik’in yazdığı başka bir destanın; Afrin 'Zeytin Dalı Harekatı'nın da yıl dönümü bugün... 5 yıl önce yine kanla canla yazılan zaferden sonra neler değişti? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur’un konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi. Arslan, "O zaman askerler 7 bölgeden Afrin’e giriş yapmıştı. İşte bu harekat konsepti çok önemliydi. Burada o zaman Mehmetçik tarafından gösterilen gayreti ortaya koymak lazım. Mehmetçik 58 günde bu işi bitirdi ve 18 Mart’a harekatı yetiştirdi." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'e barış ve huzur getirmek için başlattığı harekatın üzerinden 5 yıl geçti. Peki, o günden bugüne bölgede neler yaşandı, bölgede neler değişti? Gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un konuğu olan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Esat Arslan değerlendirdi.

Prof. Dr. Esat Arslan'ın öne çıkan ifadeleri:

"Zeytin Dalı uzatılan bir harekattı. Mehmetçik hiç gözünü budaktan esirgemeden hiçbir vazifeyi yapmaktan çekinmeden ortaya koydu ve 18 Mart'ta bir destan daha yazdı. Burada sorumluluk 2. Ordu Komutanlığı'ndaydı. İsmail Temel Metin komutasında 6. Mekanize Tümen iştirak etti. Bunları hatırlamak ve söylemek zorundayız. Burada yapılan harekat dünya literatüre giren askeri bakımdan çok önemli bir mücadeledir.

O zaman askerler 7 bölgeden Afrin'e giriş yapmıştı. İşte bu harekat konsepti çok önemliydi. Burada o zaman Mehmetçik tarafından gösterilen gayreti ortaya koymak lazım. Mehmetçik 58 günde bu işi bitirdi ve 18 Mart'a harekatı yetişdi. ABD'nin kontrolünde ve desteğinde olan PKK uydu devletçiğe doğru gidiyordu. Buradan bir kantonal yönetime geçmişlerdi. Bunu işletmeye çalışıyorlardı.

İşte bunlardan en önemli noktalarından biri Afrin'di. Burası Suriye'nin en zenginlerin meskun olduğu bir bölgeydi. Kurtarıldıktan sonra hemen 7 yerel bölge tarafından yerel yönetimler tarafından yönetiliyor. Burada güvenlikli bölge tesis edildi. Burası aynı KKTC gibi kendi kendine yeten, ordusu olan bir noktadır.

Türkiye'nin Suriye ile yakınlaşması işleri değiştirecek. Özellikle ABD'nin bu bölgede hedefleri var. Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin üzerinden 5 yıl geçti. Her yıl dönümünde PKK'nın siyasi uzantısı olan ve Meclis'te yer alan parti operasyonu telin eden mesajlar yayınlıyor."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
58 günde yazılan destan: Afrin 58 GÜNDE YAZILAN DESTAN: AFRİN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA