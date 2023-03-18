Afrin’in terörden kurtuluşunun 5. yıl dönümü! Bölgede neler değişti?

Prof. Dr. Esat Arslan'ın öne çıkan ifadeleri:

"Zeytin Dalı uzatılan bir harekattı. Mehmetçik hiç gözünü budaktan esirgemeden hiçbir vazifeyi yapmaktan çekinmeden ortaya koydu ve 18 Mart'ta bir destan daha yazdı. Burada sorumluluk 2. Ordu Komutanlığı'ndaydı. İsmail Temel Metin komutasında 6. Mekanize Tümen iştirak etti. Bunları hatırlamak ve söylemek zorundayız. Burada yapılan harekat dünya literatüre giren askeri bakımdan çok önemli bir mücadeledir.