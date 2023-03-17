KKTC’nin tanınması için devrim niteliğinde adım! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Anavatanımız Türkiye hep yanımızda

TÜRKİYE İLE "ET VE TIRNAĞIZ" MESAJI

Bizim Türkiye'nin yanında durmamız, Türkiye'nin bize destek olması ve yıllar itibari ile direnebilmemiz ve kendi devletimizi yaşatabilmemiz bugünlere kadar getirebildi. Bizi Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul etmeleri kendi anayasal adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bizlerin bir uluslararası teşkilata üye olması esasında bu tarihi yolculuğumuzda çok önemli bir kilometre taşıdır.

TÜRKİYE BÜYÜK ROL ÜSTLENDİ

Rum yönetiminin uyguladığı baskılara karşı her zaman aynı duruşu sergileyeceklerini söyleyen Tatar, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir rol üstlendiğini belirtti.