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KKTC'nin tanınması için devrim niteliğinde adım! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Anavatanımız Türkiye hep yanımızda

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 17.03.2023 Güncelleme Tarihi: 17.03.2023
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KKTC’nin tanınması için devrim niteliğinde adım! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Anavatanımız Türkiye hep yanımızda

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın olağanüstü toplantısını değerlendiren Tatar, KKTC'nin tanınması için bu toplantıların önemli olduğunu söyledi. Tatar "Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti hep yanımızda" ifadelerini kullanırken, Rum yönetiminin uyguladığı baskılara karşı her zaman aynı duruşu sergilemelerinde Türkiye'nin büyük rolü olduğunun altını çizdi. İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE İLE "ET VE TIRNAĞIZ" MESAJI

Bizim Türkiye'nin yanında durmamız, Türkiye'nin bize destek olması ve yıllar itibari ile direnebilmemiz ve kendi devletimizi yaşatabilmemiz bugünlere kadar getirebildi. Bizi Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye olarak kabul etmeleri kendi anayasal adımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bizlerin bir uluslararası teşkilata üye olması esasında bu tarihi yolculuğumuzda çok önemli bir kilometre taşıdır.

TÜRKİYE BÜYÜK ROL ÜSTLENDİ

Rum yönetiminin uyguladığı baskılara karşı her zaman aynı duruşu sergileyeceklerini söyleyen Tatar, bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir rol üstlendiğini belirtti.

"ENGELLEMELERİN KALKMASIYLA DAHA GÜÇLÜ NOKTALARA GELECEĞİZ"

Biz Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer dost ülkeler üzerinden bu kısıtlamaların ve birtakım engellemelerin yavaş yavaş kalkması ile dünya ile münasebetlerimizi hem ekonomik anlamda hem kültürel anlamda hem sanatsal hem sportif bütün bu alanlarda ilişkilerimizi geliştirebilmek suretiyle devletimizi daha güçlü bir noktaya getirmek için canla başla uğraşıyoruz.

KIBRIS TÜRK'Ü TUZAĞA DÜŞMEYECEK

Tatar, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki Türk varlığının, Türk dünyasının hak ve çıkarlarının temsilcisi olduğunu vurguladı. Açık ve net niyet, hala Kıbrıs'ı bir Helen adası yapmaktır. Kıbrıs Türkü de böyle bir tuzağa düşmeyecektir, düşmemelidir. Çünkü bizim arkamızda her zaman anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

Türk dünyası ekonomide birleşiyor
KKTC’nin tanınması için devrim niteliğinde adım! KKTC'NİN TANINMASI İÇİN DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIM!

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