Twitter'da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

Son dakika haberi | Sosyal medyada özellikle Twitter başta olmak üzere her seçim döneminde yapılan manipülasyonlara, 14 Mayıs'a 2 aydan az bir süre kala bir yenisi daha eklendi. Twitter yerli ve milli hesapları perdeleyip; muhalif, FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkararak manipülasyon operasyonunu başka bir boyuta taşıdı. Seçimlere kısa bir süre kala FETÖ ve PKK destekçisi hesapların yalanları "Sana Özel ve Takip Edilenler" sekmesi altında oluşturulan özel bir algoritma ile bilinçli olarak kullanıcıların önüne sunuldu.