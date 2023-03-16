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Haberler Galeri Twitter'da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

Twitter'da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

Son dakika haberi | Sosyal medyada özellikle Twitter başta olmak üzere her seçim döneminde yapılan manipülasyonlara, 14 Mayıs'a 2 aydan az bir süre kala bir yenisi daha eklendi. Twitter yerli ve milli hesapları perdeleyip; muhalif, FETÖ ve PKK yanlısı hesapları ön plana çıkararak manipülasyon operasyonunu başka bir boyuta taşıdı. Seçimlere kısa bir süre kala FETÖ ve PKK destekçisi hesapların yalanları "Sana Özel ve Takip Edilenler" sekmesi altında oluşturulan özel bir algoritma ile bilinçli olarak kullanıcıların önüne sunuldu.

Giriş Tarihi: 16.03.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 09:47
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Twitter’da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

Twitter, "Sana özel ve Takip edilenler" akışında yaptığı düzenlenmesi sonrasında sosyal medya kullanıcılarının takip etmediği hesaplardaki paylaşımlar otomatik olarak kullanıcıların akışına düşmeye başladı.

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Twitter’da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

Özellikle muhalif isimlerin, terör örgütü yandaşlarının ve firarilerin paylaştığı gönderilen milyonlarca kişi tarafından görüntülenmesi sağlanırken, yerli ve milli içerikler ise perdelenmeye başladı.

Yaşananların 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin hemen öncesine denk gelmesi akıllarda soru işaretlerine neden oldu.

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Twitter’da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

SOSYAL MEDYANIN RÖNTGENİNİ ÇEKTİ
Twitter'da son bir ayda yaşananlarının röntgenini çekti. Gerçek insanların hesapları kadar, algoritmik yaklaşımlarla kontrol edilen hesaplar için de bir yaşam alanı haline gelen Twitter'da "bot hesap"lar bireysel kullanımının yanı sıra belirli bir amaca hizmet eden kişi, kişiler ve terör örgütleri tarafından da etkin olarak kullanılmaya başladı.

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Twitter’da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

TWITTER'DA BOT HESAPLAR 1 AYDA 5 MİLYON PAYLAŞIM YAPTI
06 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından sosyal medya başta olmak üzere çeşitli platformlar üzerinden vatandaşların endişe, panik ve korku oluşturmak amacıyla birçok dezenformasyon içeren paylaşım yapıldı.
medyada yayılan haber ve bilgilerin gerçek olup olmadığını öğrenme ihtiyacını karşılamak amacıyla tasarlandığını belirtti.

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Twitter’da seçim operasyonu! FETÖ ve PKK yanlısı bot hesapların yalanlarına gazlama, milli içeriklere perdeleme

Özellikle yaşanan deprem felaketine ilişkin 06 Şubat ile 13 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımları mercek altına aldı. Twitter'da son bir ayda, en fazla paylaşım alan 30 etiket ve bahsetme incelendiğinde, toplam 21 milyon 493 bin 445 hesaptan 266 milyon 334 bin 80 paylaşım yapıldı. Bu paylaşımların 5 milyon 362 bin 730 yani yüzde 25.55'i bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesaplar tarafından yapıldı.