Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den A Haber'de önemli açıklamalar
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık 2 büyük depremden etkilenen ve sonrasında selin vurduğu Şanlıurfa’da neler oluyor? Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, A Haber’de şehirde yaşananlara dair açıklamalarda bulundu. Beyazgül, "Yağmur 1 gece önce çok şiddetli yağdı ve uyarıları yaptık. Ancak bu beklenmedik bir büyüklükte bir afet oldu. Vatandaşlarımıza AFAD'dan gelen Meteorolojiden gelen bilgiler paylaşıldı. Ancak bütün bunlara rağmen bu boyutta Urfa şuana kadar hiçbir şekilde yağış almamıştı. 3 deremiz vardı. Bu dereler taştı ve etrafındaki binaların 2-3 metre yükseğine kadar sular yükseldi. Çünkü suların aktığı köprülerin altına sürüklenen araçlarla kapandı. Bu böyle olunca afetin büyüklüğü daha da arttı." dedi. Bu açıklama ardından Şanlıurfa'da AVM'de kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı Adıyaman'dakilerle birlikte 17'ye çıktı.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, A Haber'de şehri vuran sel felaketi ile ilgili son durumu açıkladı.
Beyazgül, "Urfa'da yaraları sarma dönemine girdik. Evlerin içine kadar çamurlar girdi. Mahallelerimizde bazı yollar kapalıydı açtık bunları. Vidanjörlerle evlerin içlerinde çalışmaya başladık." dedi.
VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?
Bilançoyu duyuran Abidin Beyazgül, "Vefat sayısı 12 idi. 3 kaybımız vardı. Bugün sabah bir vefat daha gerçekleşti. Rakam 13 oldu. 2 tane de kayıp kişi aranmakta." şeklinde konuştu.
"ŞANLIURFA BU BOYUTTA YAĞIŞ ALMAMIŞTI"
Beyazgül şunları ifade etti:
"Yağmur 1 gece önce çok şiddetli yağdı ve uyarıları yaptık. Ancak bu beklenmedik bir büyüklükte bir afet oldu. Vatandaşlarımıza AFAD'dan gelen Meteorolojiden gelen bilgiler paylaşıldı. Ancak bütün bunlara rağmen bu boyutta Urfa şuana kadar hiçbir şekilde yağış almamıştı.
"SULAR BİNALARIN 2-3 METRE YÜKSEĞİNE ÇIKTI"
3 deremiz vardı. Bu dereler taştı ve etrafındaki binaların 2-3 metre yüksekliğine kadar sular yükseldi. Çünkü suların aktığı köprülerin altına sürüklenen araçlarla kapandı. Bu böyle olunca afetin büyüklüğü daha da arttı.
CAN KAYBI 17 OLDU
Bu açıklama ardından Şanlıurfa'da AVM'de kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı Adıyaman'dakilerle birlikte 17'ye çıktı.
ŞANLIURFA'DA SAĞANAK SONRASI BARAJDAKİ KİRLİLİK NEDENİYLE 3 İLÇEYE GEÇİCİ SÜRE SU VERİLMEYECEK
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik nedeniyle kent merkezindeki 3 ilçeye geçici süre şebeke suyu verilmeyeceğini duyurdu.
Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki sağanak nedeniyle baraj havzasında aşırı kirlilik görüldüğü belirtildi.
Geçici süre Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye'ye su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, bu süreçte vatandaşlardan tedbirli davranması istendi.
Afet sebebiyle şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişilememesi durumunda, kaynağı belli olmayan suların tüketilmemesinin sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Resmi kaynaklarımızdan ikinci bir düzeltme gelene kadar tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.
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