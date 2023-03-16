Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’den A Haber’de önemli açıklamalar

"SULAR BİNALARIN 2-3 METRE YÜKSEĞİNE ÇIKTI"

3 deremiz vardı. Bu dereler taştı ve etrafındaki binaların 2-3 metre yüksekliğine kadar sular yükseldi. Çünkü suların aktığı köprülerin altına sürüklenen araçlarla kapandı. Bu böyle olunca afetin büyüklüğü daha da arttı.

CAN KAYBI 17 OLDU

Bu açıklama ardından Şanlıurfa'da AVM'de kaybolan bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı ve can kaybı Adıyaman'dakilerle birlikte 17'ye çıktı.

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK SONRASI BARAJDAKİ KİRLİLİK NEDENİYLE 3 İLÇEYE GEÇİCİ SÜRE SU VERİLMEYECEK



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Barajı havzasındaki aşırı kirlilik nedeniyle kent merkezindeki 3 ilçeye geçici süre şebeke suyu verilmeyeceğini duyurdu.

Belediyeden yapılan açıklamada, kentteki sağanak nedeniyle baraj havzasında aşırı kirlilik görüldüğü belirtildi.

Geçici süre Haliliye, Karaköprü, Eyyübiye'ye su verilemeyeceği aktarılan açıklamada, bu süreçte vatandaşlardan tedbirli davranması istendi.

Afet sebebiyle şebeke suyunda kesinti yaşanması veya temiz suya erişilememesi durumunda, kaynağı belli olmayan suların tüketilmemesinin sağlık açısından önemli olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Resmi kaynaklarımızdan ikinci bir düzeltme gelene kadar tüm vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.