15 Mart 2023, Çarşamba
Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi! Balıklıgöl taştı sokaklar sular altında kaldı! Kayıp ihbarları var...
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Öte yandan yaşanan son gelişmelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerden birinin 1,5 yaşındaki çocuk olduğunu açıklarken; 25 kilometrelik bantta arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:16
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