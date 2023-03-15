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Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel felaketi! Balıklıgöl taştı sokaklar sular altında kaldı! Kayıp ihbarları var...

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Öte yandan yaşanan son gelişmelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerden birinin 1,5 yaşındaki çocuk olduğunu açıklarken; 25 kilometrelik bantta arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 15.03.2023 11:11 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 12:16
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Şanlıurfa’da sel felaketi! Balıklıgöl taştı sokaklar sular altında kaldı! Kayıp ihbarları var...

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde başlayan ve devam eden sağanak sele neden oldu. Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Şanlıurfa’da sel felaketi! Balıklıgöl taştı sokaklar sular altında kaldı! Kayıp ihbarları var...

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor.

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Şanlıurfa’da sel felaketi! Balıklıgöl taştı sokaklar sular altında kaldı! Kayıp ihbarları var...

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken, sabah saatlerinde etkili oldu. Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.

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Şanlıurfa’da sel felaketi! Balıklıgöl taştı sokaklar sular altında kaldı! Kayıp ihbarları var...

'SON YİLLARİN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI'
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

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Şanlıurfa’da sel felaketi! Balıklıgöl taştı sokaklar sular altında kaldı! Kayıp ihbarları var...

Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.