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Son dakika: Şanlıurfa’da okullar 1 gün daha tatil

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.03.2023 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
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Son dakika: Şanlıurfa’da okullar 1 gün daha tatil

Şanlıurfa’da yaşanan sel nedeniyle okulların 1 gün daha tatil edildiği valilik tarafından açıklandı. İlde herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor. Dün meydana gelen sel felaketinde, Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 kişi vefat etmişti.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17 Mart 2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.

Kamu kurumlarındaki hamile, engelli, kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Valilik tarafından sel uyarısı nedeniyle Çarşamba günü ve yaşanan sel nedeniyle de bugün okullar tatil edilmişti.

Herhangi bir olumsuzluk olmaması halinde okulların pazartesi günü normal eğitime başlaması planlanıyor.

KAÇ KİŞİ VEFAT ETTİ?

Dün meydana gelen sel felaketinde, Şanlıurfa'da 14, Adıyaman'da 2 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştı.

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