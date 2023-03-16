Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: Millet İttifakı'na katılmayı reddettik inşallah Cumhur İttifakı'na katılacağız
Seçimlere artık az bir süre kalırken Cumhur İttifakı'na katılması gündeme gelen Anavatan Partisi'nin Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çelebi Millet İttifakı'ndan kendilerine dolaylı olarak teklif geldiğini söylerken "Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız." ifadelerini kullandı. Millet İttifakı'nın Türkiye'ye bugünlerini mumla aratacağını söyleyen Çelebi çarpıcı bir iddiada bulundu. Çelebi "İBB reklamlardan 1.5 milyon TL rant elde edip İYİ Parti'yi DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı'na katılması beklenen Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi A Haber ekranlarında Cumhur İttifakı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
"İNŞALLAH CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAĞIZ"
Resmen Cumhur İttifakı'nda değiliz ama inşallah katılacağız. Özal iktidarındaki Türkiye'nin ufku açılmıştır. Özal o dönemde iş adamlarını yurt dışına götürerek oradaki gelişmeleri Türkiye'ye transfer etmişti.
ÖZAL'A ATILDIĞI GİBİ ERDOĞAN'A DA İFTİRA ATILIYOR
Ancak Özal sonrası Ana Vatan Partisi kuruluş felsefesinden uzaklaştı. Milletimiz sürekli ikaz etti ama baraj altında kaldık. Özal'a da o dönemde itiraflar atıldı. Aynı bugün Erdoğan'a yapıldığı gibi. Türkiye'de gerçekleri kabul etmeyen bir yapı var. Bu da Millet İttifakı.
KORKUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Türkiye'nin birliğine ve kardeşliğine Millet İttifakı oluşturularak darbe vurulmak isteniyor. Ana Vatan Partisi'nin Cumhur İttifakı'na bir katkı sağlayacağı için bazı kesimlerde tedirginlik var.
CHP ve Demokrat Parti tarafından kontrol edilen "Ankara Kuşu" hesabı bizi çok diline doladı. Bizim bir amblemimiz dahi bunları korkutuyor. Bunları korkutmaya devam edeceğiz.
MİLLET İTTİFAKI BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR
Millet İttifakı bugünleri bu ülkeye mumla aratır. Türkiye'nin tüm gayri milli unsurları bir araya getirildi. Her ay bir toplantı yapıyorlar altın günü gibi.
İSTANBUL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA REZALET
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını kullanıp Akşener masaya geri döndü. Sadece algı belediyeciliği yapan bu iki başkanı bahane ettiler. İstanbul 3.5 senedir belediyecilik anlamında rezalet dönem yaşıyor.
İBB HDP'Yİ FİNANSE EDİYOR
İBB reklamlardan 1.5 milyar TL rant elde edip İYİ Parti'yi DEVA Partisi'ni ve HDP'yi finanse ettiğini biliyoruz. İSPARK vasıtasıyla HDP'li PKK'lı kişilerin nasıl işe alındığını biliyoruz.
MİLLET İTTİFAKI TEKLİF YAPTI AMA KABUL ETMEDİK
Biz dün neysek bugün de oyuz, istikamet yerli ve milli cephe olacak. Millet İttifakı'ndan bize dolaylı olarak teklifler yapıldı ama biz kabul etmedik.
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