Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi: Millet İttifakı’na katılmayı reddettik inşallah Cumhur İttifakı’na katılacağız

MİLLET İTTİFAKI BUGÜNLERİ MUMLA ARATIR

Millet İttifakı bugünleri bu ülkeye mumla aratır. Türkiye'nin tüm gayri milli unsurları bir araya getirildi. Her ay bir toplantı yapıyorlar altın günü gibi.

İSTANBUL BELEDİYECİLİK ANLAMINDA REZALET

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kartlarını kullanıp Akşener masaya geri döndü. Sadece algı belediyeciliği yapan bu iki başkanı bahane ettiler. İstanbul 3.5 senedir belediyecilik anlamında rezalet dönem yaşıyor.