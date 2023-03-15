İşte CHP zihniyeti! Nezih Anıl'dan halkı aşağılayan hadsiz sözler: "35 yıldır bir şey yapmıyoruz yine de oy veriyorlar"
Riyakar bir siyaset anlayışı güden ve bundan en ufak bir rahatsızlık duymayan CHP kanadından skandal bir açıklama daha geldi. CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl, yerel bir TV kanalında katıldığı yayında "35 yıldır aynı şeyleri (proje dosyasına) koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" diyerek partisinin vatandaşlara karşı tutumunu özetledi.
CHP, 14 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kala çıkar odaklı kirli siyaseti konusunda itiraflarını sürdürüyor. Bunun son örneğine CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl imza attı.
HALKI AŞAĞILAYAN SKANDAL SÖZLER
Zonguldak bazlı yayın yapan yerel bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Anıl, 35 yıldan beri CHP'nin hiçbir şey yapmadığını, proje adı altında aynı şeyleri halka dayattığını itiraf eden sözler sarf etti.
CHP'li Nezih Anıl konuya ilişkin "35 yıldır aynı şeyleri (proje dosyasına) koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" dedi.
SUNUCU ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Halkı aşağılayan bu sözler üzerine yayındaki moderatör şaşkınlığını gizleyemedi, 'Bir daha söyleyin' diyerek tepki verdi ve "35 yıldır vizyonu koyuyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Halk memnun halk bizi seçiyor. Yapmadan kazanıyoruz öyle mi?" dedi.
Bu durum üzerine CHP'li başkan yardımcısı ısrarla 'evet' yanıtını verdi.
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