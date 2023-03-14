HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar
2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyecek olan HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber’de gündeme dair soruları yanıtlıyor. Yapıcıoğlu, "Bazıları HÜDA PAR'ın parti programını okumadan yorum yapılmakta. Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz. Basit polemiklere girmek istemiyoruz." dedi. "Ümmetin ve milletin çıkarları var" diyen, Yapıcıoğlu, "Başkan Erdoğan’ı desteklemek mecburiyetindeyiz. Türkiye’nin etrafı ateş çemberi." mesajını verdi.
HÜDA PAR'a 14 Mayıs 2023'te gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıklamıştı.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi'nde olduğu gibi bu yılki seçimlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceklerini belirtmişti.
AK PARTİ'DEN HÜDA PAR'A ÖNEMLİ ZİYARET
Geçtiğimiz gün ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi çalışmaları kapsamında ziyaret etmişti.
AK PARTİ'DEN TEŞEKKÜR
HÜDA PAR'a, Başkan Erdoğan'a destek vereceğini açıklaması dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, "Biz bu süreci pazarlık, koalisyon görüşmesi, milletvekilliği ve liste pazarlıklarından daha ziyade Cumhur İttifakı'nın en başından itibaren geliştirdiği gibi ilkeler etrafında bütünleşme, fikirlerimizi mümkün olduğunca ortaklaştırma olarak görüyoruz." demişti.
ZEKERİYA YAPICIOĞLU'NDAN A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR
Son yaşananlar gelişmeler çerçevesinde HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, A Haber'de soruları yanıtlıyor.
İşte Yapıcıoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:
"KÜRESEL ÇAPTAKİ OYUNU BOZUYORUZ"
Bazıları HÜDA PAR'ın parti programını okumadan yorum yapılmakta.
Küresel çaptaki oyunu bozuyoruz. Basit polemiklere girmek istemiyoruz.
HÜDA PAR 2012 yılında kuruldu. Kendi parti programımızda Kürt meselesine geniş yer verdik.
Kendi hedeflerine ulaşmak isteyenler HÜDA PAR'a saldırıyorlar.
11 yıldan beri siyaset içindeyiz. 2018'de de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekledik. Referandumlarda evet oyu için çalıştık.
HÜDA PAR'IN OY ORANI NE?
HÜDA PAR'ın oy oranı onların iddia ettiği gibi değil. Kamuoyu araştırmalarının büyük bir kısmında HÜDA PAR'a karşı bir tavır var.
Anket şirketlerinin HÜDA PAR üzerinde karartması var.
"BİZE FETÖ VE PKK SALDIRIYOR"
Dengeleri bozduğumuz için bize, FETÖ ve PKK diliyle saldırıyorlar.
Biz Millet İttifakı içinde yer alan partilerle de görüştük. Dün bizimle görüşenler bugün başka şeyler söylüyorlar. (6'lı masa) Bu ittifaklar tutmayacak, amaçlarına ulaşamayacaklar.
Bize karşı bir saldırı olacağını biliyorduk ama bu kadar olacağına ihtimal vermiyorduk.
"TÜRKİYE'YE KARŞI KÜRESEL ÇAPTA OYUN VAR"
(FETÖ, PKK) Millet düşmanları bize saldırdıysa biz doğru yoldayız demektir.
FETÖ'nün komplolarına, PKK'nın doğrudan saldırısına uğradık. Bu örgütlerin iradeleri kendi ellerinde değil.
Türkiye'ye karşı küresel çapta bir oyun var. HÜDA Par bu oyunu bozmaktadır. Birilerinin oyunlarını bozduk.
Kürt nüfusunun olduğu bölgeyi, bölgemizin ikinci bir Endülüs olmasına izin vermeyeceğiz.
Israrla birileri HDP'yi Kütlerin temsilcisi olarak pazarlıyor.
Olay çok derin ve ciddidir. Büyük boyutları küresel çaptadır. ABD terör örgütü PKK'ya uçaklar dolusu silahlar gönderiyor.
"ERDOĞAN'I DESTEKLEMEYE MECBURUZ"
2018'de Cumhurbaşkanı'na (Başkan Erdoğan) destek verdik ve bunun karşısında bir talepte bulunmadık.
Başkan Erdoğan'ı desteklemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi.
Ümmetin ve milletin çıkarları var. İki sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz.
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