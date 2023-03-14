HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’ndan A Haber’de önemli açıklamalar

"BİZE FETÖ VE PKK SALDIRIYOR"

Dengeleri bozduğumuz için bize, FETÖ ve PKK diliyle saldırıyorlar.

Biz Millet İttifakı içinde yer alan partilerle de görüştük. Dün bizimle görüşenler bugün başka şeyler söylüyorlar. (6'lı masa) Bu ittifaklar tutmayacak, amaçlarına ulaşamayacaklar.



Bize karşı bir saldırı olacağını biliyorduk ama bu kadar olacağına ihtimal vermiyorduk.

"TÜRKİYE'YE KARŞI KÜRESEL ÇAPTA OYUN VAR"

(FETÖ, PKK) Millet düşmanları bize saldırdıysa biz doğru yoldayız demektir.

FETÖ'nün komplolarına, PKK'nın doğrudan saldırısına uğradık. Bu örgütlerin iradeleri kendi ellerinde değil.

Türkiye'ye karşı küresel çapta bir oyun var. HÜDA Par bu oyunu bozmaktadır. Birilerinin oyunlarını bozduk.

Kürt nüfusunun olduğu bölgeyi, bölgemizin ikinci bir Endülüs olmasına izin vermeyeceğiz.

Israrla birileri HDP'yi Kütlerin temsilcisi olarak pazarlıyor.

Olay çok derin ve ciddidir. Büyük boyutları küresel çaptadır. ABD terör örgütü PKK'ya uçaklar dolusu silahlar gönderiyor.

"ERDOĞAN'I DESTEKLEMEYE MECBURUZ"

2018'de Cumhurbaşkanı'na (Başkan Erdoğan) destek verdik ve bunun karşısında bir talepte bulunmadık.

Başkan Erdoğan'ı desteklemek mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi.

Ümmetin ve milletin çıkarları var. İki sandalye hesabıyla hareket etmedik, etmeyeceğiz.

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