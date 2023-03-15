6’lı koalisyondan FETÖ ve PKK’ye mesaj! CHP’li Tanrıkulu: KHK’lılar 1 ay içerisinde görevlerine iade edilecek

Pınar Hacıbektaşoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"Duygularımızı bu konundan arındırarak konuşmamız gerekiyor. Ülke tarihinde terörün her türlüsü canımız çok acıttı. PKK, 40 bin vatandaşımızın canına kast etti, Türkiye'nin belki daha zengin ve daha müreffeh devlet ve toplum olması noktasında çok büyük bir engel olarak karşımıza çıktı. FETÖ, darbe girişiminin yanında devlet kurumlarını çürüten bir yapı halinde devleti kemirmişti.