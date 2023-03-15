6'lı koalisyondan FETÖ ve PKK'ye mesaj! CHP'li Tanrıkulu: KHK'lılar 1 ay içerisinde görevlerine iade edilecek
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan itiraf gibi bir açıklama geldi. Sezgin Tanrıkulu devletin güvenliği ve bekası için kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen kişilere Millet İttifakı iktidarında göreve dönme sözü verdi, "İktidar olursak helalleşme yasası çıkaracağız" dedi. Peki FETÖ ve PKK’ya mesaj ne anlama geliyor? HDP koalisyona nasıl dahil edilecek? Siyasetteki gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Katıldığı bir televizyon kanalında KHK'lıları savundu. KHK'lılara göreve dönüş sözü verdi. Kılıçdaroğlu'nu referans gösterdi. Tanrıkulu, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar olmaları durumunda KHK'lılar için "Helalleşme Yasası" çıkaracaklarını söyledi.
Öte yandan PKK'da "muhalefet güçleniyor" sevinci yaşanıyor. PKK elebaşı Murat Karayılan, "Masa dağılmadı, muhalefet bu süreçte güçlendi." diyerek koalisyona mesaj gönderdi. Meral Akşener ise Selahattin Demirtaş'ın mektubuna yine sessiz kaldı. Bunun yanında koalisyonda 9 Nisan pazarlığı yaşanıyor. Küçük partilerin vekil önerisinden parti tabanları rahatsız.
Peki FETÖ ve PKK'ya mesaj ne anlama geliyor? HDP koalisyona nasıl dahil edilecek? Siyasetteki gelişmeleri A Haber canlı yayınına konuk olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çınar Özen ve avukat Pınar Hacıbektaşoğlu değerlendirdi.
Pınar Hacıbektaşoğlu'nun öne çıkan sözleri:
"Duygularımızı bu konundan arındırarak konuşmamız gerekiyor. Ülke tarihinde terörün her türlüsü canımız çok acıttı. PKK, 40 bin vatandaşımızın canına kast etti, Türkiye'nin belki daha zengin ve daha müreffeh devlet ve toplum olması noktasında çok büyük bir engel olarak karşımıza çıktı. FETÖ, darbe girişiminin yanında devlet kurumlarını çürüten bir yapı halinde devleti kemirmişti.
Bir tarafta toplumun varlığına kast eden diğer tarafta bin yıllık geleneği ile kurumları ile ayakta kalmış bir devletin ülkenin kurumlarının içini boşaltan bilmediğimiz yapılara teslim eden örgüt var. Bu kurumlara sızmış olan 2016'dan sonra arındırıldı. Gerek PKK gerek FETÖ'nün dızdığı devlet kurumları eliyle devlet hizmet noktasında millet sorunlar yaşadı. KHK'lar ile yapılan temizlikten sonra kimin geri dönüp devlette çalışabileceği mahkeme kararları ile belirlendi.
Tekrar görevlerine iade edilme kararı olanlar tekrar bu görevlerine döndüler. Kurumlar olabildiğince ehline teslim edilirken tekrar biz samimiyet ve sadakat noktasında emin olmadığımız bu kişilere buraları nasıl teslim edeceğiz? Bütün 'KHK'lılar affedilecek' dediğiniz zaman devletin tekrar bilinmedik yapıların eline teslim edilmeyeceği noktasında bir garanti vermez."
Çınar Özen'in canlı yayındaki açıklamaları:
"Darbe girişiminde Türkiye'nin kalmış olduğu bir durum söz konusuydu. Bu aslında bir ABD projesiydi. ABD'nin şu anda bölgedeki en büyük müttefiki PKK'dır. Geçen hafta daha ABD'nin komutanları gidip Suriye'nin kuzeyinde PKK ile görüşmeler yaptı. ABD istihbaratının Türkiye içindeki en önemli uzantısı da FETÖ'dür. Yani bu ikisine baktığımız zaman arkasında ABD'yi görmemiz gerekir.
ABD darbe girişimi öncesinde PKK ve FETÖ'yü kullanarak Türkiye'yi bir istikrarsızlığa doğru sürükledi. Bunun yanında bir de DEAŞ var. O da ABD'nin bir operasyonudur. ABD, Suriye'nin kuzeyinde önce PKK ile DEAŞ'ı kavga ettirdi, göstermelik bir savaş çıkardı. Bu savaşı Türkiye'ye taşırdı. O zaman Türkiye'nin içindeki FETÖ'cüleri kullanarak ortamı hazırladı. PKK'yı Türkiye'de DEAŞ'a karşı savaşan taraf olarak göstermeye kalktı, PKK'nın Türkiye'deki siyasal zeminin genişletmeye çalıştı.
Bu işler planlı, programlı şekilde yürüyordu. Türkiye'yi uçurumun kenarına kadar getirdi. Burada hedef Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeyine kadar giden oradan Akdeniz'e vatan bir PKK devleti kurmaktı. Bunun gövdesi ala Suriye'nin içinde duruyor. İşte Türkiye darbe girişimini bastırıp atlattıktan sonra çok zor dönemlerde tüm cephelerde ABD'nin Orta Doğu'yu şekillendirmek için araç olarak kullandığı örgütlerle aynı anda mücadele etti.
Büyük bir beka mücadelesiydi. Türkiye; DEAŞ'ı yok etti, PKK'yı silip attı ve FETÖ'cüleri de devletin ilgili yerlerinden temizledi. CHP'nin kurmaya çalıştığı muhalefet bloku ABD'nin bu aygıtlarını canlandırıp Türkiye'de devletin içine yeniden koyup bıraktığımız yerden bu mücadeleyi yeniden başlatacak gibi görünüyor. İYİ Parti'de Meral Akşener'in yaptığı zikzaktan sonra daha net görülüyor ki İYİ Parti'nin elinde oynayacağı bir kart kalmadı bu muhalefet blokunun omurgasını artık CHP ve HDP oluşturuyor.
Şu anda ortada olan CHP-HDP blokudur. Pek oyu olmayan küçük partiler masaya biraz sağ görüntüsü veriyorlar. İYİ Parti bir dengeleme unsuru olabilirdi belki ama Meral Akşener'in itiraz edebileceği elinde bir cephanesi kalmadı. Şu anda çok daha net şekilde CHP-HDP ittifakı bu muhalefet blokunun tam ortasında oturuyor."
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