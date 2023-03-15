EYT’li maaşı nasıl hesaplanacak? 3 formül-2 anlaşma! Maaşta 638 TL'den başlayan fark...
EYT yasası Meclis’ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yasalaştı. EYT’ye başvuruların sayısı 750 bini aştı. İlk maaşlar ise nisan ayında hesaplarda olacak. Peki EYT’li maaşı nasıl hesaplanacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından yararlanacakların kıdem tazminatı yükünü hafifletmek için işverene verilecek Hazine garantili düşük faizli kredi desteği başlıyor. KGF kefaletinin 50 milyara çıkarılmasıyla yaklaşık 68 milyar liralık kredi hacmi oluştu. Kıdem tazminatı kredisi kamu ve özel bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz olacak.
EYT için başvuru süresi olmayacak. Vatandaşlar e-Devlet ve SGK üzerinden başvurularını yapabilecekler. EYT için yapılan başvuruların sayısı 750 bini aştı. İlk maaşlar nisan ayında hesaplarda olacak. Peki EYT'li maaşı nasıl hesaplanacak? Merak edilen soruların cevaplarını A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem verdi.
Faruk Erdem'in öne çıkan sözleri:
"EYT'liye ayrı bir hesap emekliye ayrı bir hesap yapılmıyor. Burada vatandaşın çalışırken kazandığı brüt maaş ya da SGK'ya bildirilen maaş emekli maaşını belirliyor. Burada asgari ücret üzerinden gösterilen ama farklı maaş alan çok fazla sayıda çalışan vatandaşımız da var. Burada neden maaş düşün oldu? sorusu geliyor. Bunun sebebi maaşın düşün gösterilmesidir.
Maaşlar 3 dönem halinde hesaplanıyor. 2000 öncesi, 2000 ila 2008 arası ve 2008 sonrası olarak bunlar yapılıyor. Buna göre bir yol izlenecek buradan çıkan sonuç vatandaşın emekli maaşını belirleyecek. Emekli maaşı da mart ayında başvuranlar için 1 Nisan'dan itibaren hesaplanıyor.
Maaş ödemeleri genellikle ayın 17'sinde başlıyor ve ay sonuna kadar gidiyor. Dolayısıyla vatandaş tahsis numarasının son rakamına göre gün belirlenecek ve maaşlar ona göre yatacak. Emekliler maaşlarını peşin olarak alıyor. Burada arada kalan günler için oluşan fark da vatandaşın hesabına yatacak.
Bunun yanında Sosyal Güvenlik Destek Primi meselesi var. Vatandaş bir iş yerinde çalışıyor ve buradan ayrılıyor emekli oluyor. Tekrar o iş yerine 30 gün içinde başvuru yapılırsa Sosyal Güvenlik Destek Primi'nde yüzde 5 puan indirim yapılacak. İşte bu 5 puanlık indirim emeklinin maaşına yansıyacak mı? İşte ona bakacağız…
2 türlü maaş sistemi var. Bir brütten anlaşanlar var ve netten anlaşanlar var. Brütten anlaşanlar için 638 TL'lik fark maaşlara yansıyacak. Bunu asgari ücretli için hesaplıyoruz. Tabi burada maaş yükseldikçe maaşa yansıyacak olan fark da yükseliyor. Eğer net üzerinden bir anlaşma yapılmışsa işverene verilecek. İşveren isterse çalışana bunu yansıtabilecek.
Erken başvuru yapınca herhangi bir maaş farkı olmuyor. İlk maaşlar başvuru sırasında belirtilen bankadan alınacak. O bankada hesabın olmasına gerek yok. TC Kimlik ile maaşlar nisan ayında çekilecek. Bunun sonrasında kendi bankalarını seçecekler. Promosyon için de çok ciddi bir yarış başladı bankalar arasında."
EYT'DE MAAŞ HESABI
*EYT'linin maaşı nasıl hesaplanacak?
*Maaşlar ne zaman yatırılacak?
*Nisan'da kaç günlük maaş alınacak?
*SGDP indirimi işçiye nasıl yansıyacak?
ASGARİ ÜCRET HESABI
ÇALIŞAN İŞÇİ
Brüt maaş: 10.008 TL
Prim kesintisi: 1.501,20 TL
Gelir vergisi matrahı: 8.506,80 TL
İstisna matrah tutarı: 8.506,80 TL
İstisna sonrası matrah: 0 TL
Gelir vergisi: 0 TL
Net maaş: 10.008 - 1.501,20 = 8.506,80 TL
EMEKLİ İŞÇİ
Brüt maaş: 10.008 TL
% 7.5 SGDP kesintisi: 750,60 TL
Gelir vergisi matrahı: 9.257,40 TL
Vergi dışı kalacak tutar: 8.506,80 TL
İstisna sonrası gelir vergisi matrahı: 750,60 TL
Gelir vergisi: 750,60 * 15/100 = 112,59
Net maaş: 10.008- (750,60 + 112,59) = 9.144,81 TL
FARK: 9.144,81 - 8.506,80 = 638,01 TL
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