ABD Suriye’de ne yapmak istiyor? Peş peşe üst düzey terör ziyaretleri ne anlama geliyor?

Deprem ile ilgili içe döndük, evet dönmemiz gerekiyor çünkü çok ağır bir yıkım var bunu kaldırmamız gerekiyor. Ama bir diğer tarafıyla bunu fırsat bilip Türkiye'nin yapmış olduğu harekat alanlarından çıkması konusunu konuşmaya başladılar. Sözde bir kanton olan Afrin'in üzerinden bir çıkış yolları vardı. Şimdi bunun içerisine Hatay'ı katmaya başladılar. Bunların hepsi birer ütopya gibi gözükebilir ama bakın her şey bu tür hayallerle başlıyor. Şu anda milli güç unsurları üzerinde çıkan bir baskı var. Halihazırda ekonomik bir sorun vardı deprem bunu daha ağır hale getirdi. Bunları kullanma ile ilgili eğilimler gözüküyor."

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