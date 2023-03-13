Koalisyon içinde koalisyon mu olacak? IMF talimatı batı medyasından mı?
Millet ittifakı en yüksek milletvekili sayısına ulaşmanın formülünü arıyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun geçen yıl önerdiği "ittifak içinde ittifak" formülü bir kez daha tartışılırken Saadet, DEVA ve Gelecek partileri arasında ortak liste için görüşme trafiği devam ediyor. Öte yandan 6’lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yeniden IMF'ye mahkum etme planı var. Peki koalisyon içinde koalisyon mu olacak? IMF talimatı batı medyasından mı? Koalisyon terörle nasıl mücadele edecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, gazeteci Mustafa Ertekin ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan değerlendirdi.
Hasan Turan'ın öne çıkan sözleri:
"Tabiri caiz ise bir hokus pokus siyaseti ile karşı karşıyayız. Bir ittifak kurdular buna Millet İttifakı dediler ama gösterdikleri tutum ve davranışlar her gün değişen bir göstergeye sahip. 6'lı masa mı desek, 6+1 masa mı desek, 28 Şubat masası mı desek ne dersek diyelim gidiyor bunlara. 6 partiden oluşan ama altında başka bir partinin olduğu yer yer uç verdiği gerçekle karşı karşıyayız. Öbür tarfta ise ittifak içinde ittifak söz konusu.
Sağ tandaslı partileri yan yana getirerek birazda HDP gerçeğini gözden kaçırıp kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir siyasal anlayışla karşı karşıyayız. Bu anlayış kendi aralarında kümelenmeyi ve yanıltmak için çabalıyorlar. İşleri güçleri avanak avcılığına çıkmış siyasal aktörler olarak 'toplumu nasıl ikna ederiz? toplumu nasıl kandırırız?' onun derdindeler. Değişen bir şey yok ittifakın ortakları belli. Siyasal matruşka gibi her gün bir tane kurmanız neyi değiştiriyor? Sonuç itibariyle aynısınız.
HDP gerçeği ortada. Bununla yan yana gelmekten çekindikleri için bu işin lokomotifi olan CHP'yi ayrı görüştürüyorlar. Ama kendileri görüşmeyip seçmene oynuyorlar. Bunun hiçbir ilkesel bir düzeyi yok. Bu tamamen yıkım siyasetidir. Bu siyasal mühendislik harekatıdır. Proje bazlı kurulduklarını söyleyen ittifakın projesinin nerede yazıldığı herkes gayet iyi biliyor.
ABD biz bugünlerde depremin yaralarını sarmak için uğraşırken güneyimizde terör örgütü mensuplarıyla görüşüp oralarda fink atıyorlar. Alacakaranlık içinde orada yeni bir yönetim oluşturma gayretleri var. Terör koridorunu devletçik haline dönüştürme çalışıyor ve Türkiye'nin kırmızı çizgilerini zorluyor. ABD ısrarla bu emperyal hedefini gerçekleştirmeye çalışıyor."
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