Koalisyon içinde koalisyon mu olacak? IMF talimatı batı medyasından mı?

Hasan Turan'ın öne çıkan sözleri:

"Tabiri caiz ise bir hokus pokus siyaseti ile karşı karşıyayız. Bir ittifak kurdular buna Millet İttifakı dediler ama gösterdikleri tutum ve davranışlar her gün değişen bir göstergeye sahip. 6'lı masa mı desek, 6+1 masa mı desek, 28 Şubat masası mı desek ne dersek diyelim gidiyor bunlara. 6 partiden oluşan ama altında başka bir partinin olduğu yer yer uç verdiği gerçekle karşı karşıyayız. Öbür tarfta ise ittifak içinde ittifak söz konusu.