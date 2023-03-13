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Yeniden Refah Partisi ile ne görüşüldü? AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber'de anlattı

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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Yeniden Refah Partisi ile ne görüşüldü? AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’de anlattı

Seçime kısa bir süre kaldı. İki ittifaka ilişkin kafalarda pek çok soru işareti var. AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın sorularını yanıtladı. Yıldırım, Yeniden Refah Partisi ile görüşme ile ilgili "Davetimiz olumlu karşılandı" yanıtını verdi. 6’lı koalisyonda HDP düğümüne tepki gösteren Yıldırım, “Bu yeni değil, demek ki pazarlıklar uzun sürmüş.” dedi.

Cumhur İttifakı genişliyor mu? Seçime kısa bir süre kaldı. İki ittifaka ilişkin kafalarda pek çok soru işareti var. AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım, A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ'ın sorularını yanıtladı.

Yıldırım Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreterliği'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Öncelikle burası Türk Devletleri Teşkilatı'nın merkezi. Bütün Türk Devletleri Teşkilatı'nın hizmetleri burada yapılıyor. Türk Devleti Teşkilatı Aksakalı olarak da benim de burada bir çalışma mekanım var. Buradan yayın yapıyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim 16'sı bu hafta Perşembe günü 8 ülkenin 3 gözlemci 5 asıl olmak üzere teşkilata üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da olağanüstü bir toplantı yapmak üzere bir araya gelecekler.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK

Bu toplantının amacı 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir alanı etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük depremden sonra Türkiye ile Türk halkıyla Türk devletlerinin dayanışmasını göstermek amacıyla liderler bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahiplğinde bu toplantı gerçekleşecek.

Dolayısıyla bu toplantıda özellikle deprem konusu deprem sonrası yapılanlar bundan sonra yapılacaklar Türk dünyasının burada nasıl bir rol alacağı nasıl bir destek olacağı konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ve toplantı sonunda da bir ortak deklarasyon yayınlanacak.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İLK SEÇİMİ"

14 Mayıs'ta seçim yapılacak. 14 Mayıs seçimi esasında Türkiye Yüzyılı'nın ilk seçimi olacak.

14 Mayıs'ta hem TBMM milletvekili seçimi gerçekleşecek aynı zamanda da 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi hayata geçtikten sonra ilk seçim gerçekleşmişti. İlk seçimde 5 yıl doluyor 1 ay öne alındı ve yeni seçim yapılacak. Bu yeni sistemin ikinci seçimi olacak inşallah. Burada seçim takvimi da Cumhurbaşkanımızın 10 Mart'ta seçim kararı almasıyla beraber netleşti. Seçim takvimi ilerliyor.

YENİDEN REFAH PARTİSİ İLE NE GÖRÜŞÜLDÜ?

Seçim takvimi ilerledikçe ittifaklara yönelik çalışmalar da hızlandı. Bu bağlamda Cumhur İttifakı diğer ittifak bir takım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdik geçtiğimiz hafta. Ve birlikte seçim ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızı desteklemek adına birlikte hareket edeceğimiz yönünde onlara da davet yaptık.

CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?

Zannediyorum bu davetimiz orada da olumlu yankı buldu ve bu hafta içerisinde bununla ilgili bazı gelişmeler olacak. Onlar da parti merkezimize ziyarette bulunacaklar. Ondan sonra bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Amaç Türkiye'nin 14 Mayıs seçimine giderken daha kapsayıcı bütün kesimlerin desteğini alarak önümüzdeki dönemde hem bölgesel hem küresel hem de ülkemizin hedeflerini gerçekleştirecek güçlü bir Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmek. Ve Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye Yüzyılı'nda iş başında getirmek. Gayemiz budur.

Şunu bilmek lazım. Seçim dönemine girince ortalık toz duman olur. Herkes aklına geleni söyler. Biz sadece bir nezaket ziyareti yaptık. Düşüncemizi paylaştık. Onlar da bu düşünceyi kurullarında değerlendirip bize bu hafta içinde cevap verecekler. Detayları konuşmadık. Kaldı ki ömrünü yerli ve milli sanayiye ve ağır sanayiye harcamış Erbakan Hoca'mızın devamı olan Yeniden Refah Partisi ile bizim çatışacak ters düşecek hiçbir konumuz olmaz.

6'LI KOALSİYONDA HDP DÜĞÜMÜ

Bu çok yeni değil 2021 Eylül ayından beri 6'lı masa toplanıyor dağılıyor. Sonucun bu şekilde gerçekleşeceği o günlerden belliydi. Ama neden bu kadar zaman aldı? Bunu anlamakta biraz zorlanıyoruz. Demek ki pazarlıklar uzun sürmüş.

Biz Cumhurbaşkanlığı Sistemi değişikliğini öngören anayasa referandumuna giderken Cumhurbaşkanı Yardımcısının birden fazla olmasını acımasızca eleştirmişlerdi. Ucu açık 10 tane de yaparsınız 100 tane de yaparsınız diye beyanatlar vardı. Demek ki zaman değişti şartlar değişti bu değişiklik onların hoşuna gitti. Herkesi mutlu etmek için bol bol başkan yardımcılığı sözü verdiler.

"ONLARIN BAŞI KEL Mİ?"

Şimdi 7 ile başladı. İki tane belediye başkanı bir de bunlar şu anda görevdeler. Tabiatıyla şu anda olamayacakları için seçimden sonra şayet kazanırlarsa o zaman kazanan cumhurbaşkanının uygun göreceği bir tarihte ve uygun göreceği alanda görev yapacaklar. Deprem alanında görev yapacaklar diyorlar. Ben şunu sormak isterim. Deprem alanına daha yakın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı var. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı var. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı var ve diğerleri var onların başı kel mi? Niye onları hariç tuttular? Onları da dahil etmeleri daha adil ve yerinde olurdu diye düşünüyorum.

Seçimle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı biz müzikli görsel çok yüksek olan bir kampanya sürdürmeyeceğiz. Deprem bölgesi başta olmak üzere yurdun her köşesinde vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz, birlikte olacağız. İki dinleyip bir konuşacağız.

Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak bu seçimi de yıllardır 20 yılda yaşadığımız deneyimlerin ışığı altında katılımcı, demokratik huzur ve gücen içerisinde bu seçimleri de gerçekleştireceğiz. İnşallah bu seçimlerle beraber ülkemizin gelecek hedeflerini de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yenilenmiş bir TBMM ile aralıksız sürdürmeye kararlıyız. Şimdiden seçimlerin ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

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