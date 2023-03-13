Yeniden Refah Partisi ile ne görüşüldü? AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım A Haber’de anlattı

İşte o açıklamalardan satır başları;

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Öncelikle burası Türk Devletleri Teşkilatı'nın merkezi. Bütün Türk Devletleri Teşkilatı'nın hizmetleri burada yapılıyor. Türk Devleti Teşkilatı Aksakalı olarak da benim de burada bir çalışma mekanım var. Buradan yayın yapıyoruz.

Öncelikle şunu ifade etmek isterim 16'sı bu hafta Perşembe günü 8 ülkenin 3 gözlemci 5 asıl olmak üzere teşkilata üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Ankara'da olağanüstü bir toplantı yapmak üzere bir araya gelecekler.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞECEK

Bu toplantının amacı 6 Şubat'ta ülkemizde çok büyük bir alanı etkileyen asrın felaketi dediğimiz büyük depremden sonra Türkiye ile Türk halkıyla Türk devletlerinin dayanışmasını göstermek amacıyla liderler bir araya gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahiplğinde bu toplantı gerçekleşecek.

Dolayısıyla bu toplantıda özellikle deprem konusu deprem sonrası yapılanlar bundan sonra yapılacaklar Türk dünyasının burada nasıl bir rol alacağı nasıl bir destek olacağı konuları kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Ve toplantı sonunda da bir ortak deklarasyon yayınlanacak.