13 Mart 2023, Pazartesi
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Türkiye-Rusya-Suriye arasında kritik görüşme! Tarih belli oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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Türkiye-Rusya-Suriye arasında kritik görüşme! Tarih belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye, Rusya, Esed rejimi ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilecek.

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