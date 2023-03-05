05 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Suriye'de PKK'lı teröristlerle görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Suriye'de PKK'lı teröristlerle görüştü

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 05.03.2023 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
ABONE OL
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley Suriye’de PKK’lı teröristlerle görüştü

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, bugün (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulundu.

"900 AMERİKAN ASKERİ KONUŞLANDIRILACAK"

Amerikan medyasındaki haberlere göre, Milley, kendisiyle seyahat eden muhabirlerin, Suriye'de yaklaşık 900 Amerikan askerinin konuşlandırılmasının alınan riske değip değmeyeceğine ilişkin sorularına, "Bunun önemli olduğunu düşünüyorsanız, o zaman cevabım evet." yanıtını verdi.

Konya’da nefes kesen terör operasyonu! KONYA'DA NEFES KESEN TERÖR OPERASYONU!
2 PKK’lı terörist teslim oldu 2 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU
MİT’ten nokta operasyon! Türkiye’ye getirildi MİT'TEN NOKTA OPERASYON! TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ
PKK’nın kalesi İsveç’te skandal üstüne skandal! PKK'NIN KALESİ İSVEÇ'TE SKANDAL ÜSTÜNE SKANDAL!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA