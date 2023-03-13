Depremin vurduğu 3 ilde daha eğitim başladı! İl Milli Eğitim Müdürü son durumu A Haber'de anlattı
Son dakika haberi... Depremin vurduğu iller arasında yer alan Adana, Gaziantep ve Osmaniye'de ders zili bugün çaldı. Öğrenciler oluşturulan çadır ve konteyner kentlerde Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdirdiği öğretmenlerden ders almaya başladı. A Haber muhabirleri detayları bölgeden aktardı. Halil İbrahim Uğur, Osmaniye'deki, Esra Arpa da Gaziantep'deki son durumu anlattı.
3 ilden 23 bin öğrenci nakil aldı. 1 milyon 300 bin öğrenci kendi illerindeki okularda devam edecek.
9 milyon 513 bin ders, kaynak kitap ve kırtasiye seti gönderildi. 1 milyon 300 bin öğrenci okula başladı.
A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, Dede Korkut İlköğretim Okulu'ndan detayları aktardı.
35 gün aradan sonra yeniden ders zili çaldı.
Öğrenciler de sınıftaki yerlerini aldılar.
Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, A Haber'de son durumu anlattı.
Albak, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketi hızlı bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya başladı. Onlar bizim geleceğimiz. Şehirlerimizi inşa ederken geleceğimizi de inşa etmemiz gerekiyordu. Biz de hızlı bir şekilde okullarımızı tadil ettik. Osmaniye genelinde hiç yıkılan okulumuz yok. Öğrencilerimizi bakanlığımızın gönderdiği çantalarla kırtasiyelerle tekrar buluşturduk. Çocuklar kadar bizler de mutluyuz." ifadelerini kullandı.
A Haber muhabiri Esra Arpa ise Gaziantep'den son gelişmeleri aktardı. Çocuklar için etkinlikler yapılıyor.
4 İLDE EĞİTİM 27 MART'TA
Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim 27 Mart'ta başlıyor.
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