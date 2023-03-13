Depremin vurduğu 3 ilde daha eğitim başladı! İl Milli Eğitim Müdürü son durumu A Haber’de anlattı

Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, A Haber'de son durumu anlattı.

Albak, "Çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaketi hızlı bir şekilde devletimiz tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya başladı. Onlar bizim geleceğimiz. Şehirlerimizi inşa ederken geleceğimizi de inşa etmemiz gerekiyordu. Biz de hızlı bir şekilde okullarımızı tadil ettik. Osmaniye genelinde hiç yıkılan okulumuz yok. Öğrencilerimizi bakanlığımızın gönderdiği çantalarla kırtasiyelerle tekrar buluşturduk. Çocuklar kadar bizler de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Esra Arpa ise Gaziantep'den son gelişmeleri aktardı. Çocuklar için etkinlikler yapılıyor.