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Haberler Galeri 6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş

6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş

6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in söz geçiremediği masada aday yapamadığı ve masadan kalkınca da yardımcılığa ikna edildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bize gelin" dediği depremzedeleri "Yer yok" diyerek bakanlığa yönlendirdi.

Giriş Tarihi: 12.03.2023 07:49 Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 08:59
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6’lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş

6'lı koalisyon masasında akılalmaz deprem şovu ve adeta tiyatro andıran ikircikli tavırlar ifşa oldu ve tepki çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş'ın, "Öğrenci yurdu sayısı kadar konaklamayı sağlayabiliriz. Eğitime devam edilmesi lazım" dediği ancak ABB'nin barınma yardımı için başvuran depremzedeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlara yönlendirdiği ortaya çıktı. Ayrıca ittifaka bağlı isimlerin deprem bölgesinde yaptığı empati şovunun arka planında 5 yıldızlıotel konaklamaları ve VIP uçaklar olduğu ortaya çıktı.

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6’lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adnan Tatlısu'nun, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini arayarak, "Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz. Yardımınıza ihtiyacımız var. Sizin yurtlarınıza yerleştirelim" dediği öğrenildi.

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6’lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş

"HANİ KAPASİTENİZ VARDI"
Yavaş'ın on binlerce insanın hayatını kaybettiği afeti bile siyasete alet ettiğini dile getiren ABB Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, "Mansur Bey depremin ilk gününde Araplarda bulunan bloklara 4 bin kişi alacağını söylemişti. Edindiğimiz bilgilere göre Araplardaki bloklara bin 500 kişi yerleştirilmiş. Isınma problemi sıkıntısı var.

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6’lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş

Madem yurtlarda kalan 38 bin kişiyi alabilecek kapasiteniz var, neden her gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı arayıp 'Ne olur misafiri siz alın. Bize geldiler, biz çaresiziz' diyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Afeti bile siyasete alet ettiniz. 'Ön planda biz yerleştiriyoruz' dediğiniz depremzede vatandaşlarımızı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarına yönlendirdiniz. Bir kez daha algınız çöktü" dedi.

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6’lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Gelin dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş

"KEŞKE ALGI YERİNE İŞ YAPSANIZ"
Fatih Ünal, Mansur Yavaş'ın önce Hatay Havalimanı'nda sonra ise depremzedelere barınma alanları açtıkları algısı ile göz boyamaya çalıştığını hatırlatarak, "Mansur Yavaş her dönem olduğu gibi yine algı peşinde.