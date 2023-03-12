HaberlerGaleri6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş
6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Gelin" dedikleri vatandaşları bakanlığa yönlendirmiş
6'lı koalisyonun deprem şovu ortaya çıktı. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in söz geçiremediği masada aday yapamadığı ve masadan kalkınca da yardımcılığa ikna edildiği Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bize gelin" dediği depremzedeleri "Yer yok" diyerek bakanlığa yönlendirdi.
Giriş Tarihi: 12.03.2023 07:49Güncelleme Tarihi: 12.03.2023 08:59