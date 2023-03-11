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6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı! Temel Karamollaoğlu’nun ittifak bedeli

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı! Temel Karamollaoğlu’nun ittifak bedeli

2 Mart gecesi Saadet Partisi’nin binasında başlayan aday açıklama tiyatrosu 72 saat süren kirli pazarlıklar sonrasında 6 Mart’ta yine Saadet Partisi’nin önünde noktalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı’nın adayı oldu. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber’de yayınlana Satır Arası programına katılan avukat Mustafa Kemal Çiçek ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.

Meral Akşener, 3 Mart'ta 6'lı koalisyonu "Kumar ve Noter Masası" olarak nitelendirip, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan edecekleri gerekçesiyle sert sözlerle eleştirip dağıtmıştı. Akşener bu açıklamasından 72 saat sonra, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da cumhurbaşkanı yardımcısı olursa dönerim" şartıyla 6'lı koalisyona geri dönmüştü.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı geride kalan gün bu şart kabul edilerek ilan edildi ve bu durum yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. 7 yardımcılı formülün krizlere gebe bir durum olduğu, çift başlılık yaratacağı gibi eleştiriler CHP yandaşı gazeteciler tarafından da eleştirilmeye başladı. Siyasetin sıcak gelişmelerini A Haber'de yayınlana Satır Arası programına katılan avukat Mustafa Kemal Çiçek ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan değerlendirdi.

Avukat Mustafa Kemal Çiçek'in canlı yayında öne çıkan sözler:

"Millet İttifakı'nın içerisine baktığımız zaman CHP'nin genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, rahmetli Deniz Baykal'a ihanet etti. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu rahmetli Necmeddin Erbakan'a ihanet etmiştir. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, önce Tansu Çilller'e sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ihanet etti. Bunlar hep bir süreç içerisinde gidip gelmişler. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ise kendilerine hayallerini bile kuramayacakları makamları veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etmiştir.

Bugün Gelecek Partisi içinde bulunan kurucu olan Polonya Büyükelçiliği yapmış YÖK Başkanlığı görevini yürütmüş Yusuf Ziya Özcan denilen şahıs diyor ki, 'Biz geldiğimiz zaman AK Partililere ve MHP'lilere yaşam hakkı yok.' ifadelerini kullanıyor. Böyle bir ifade olabilir mi? Normalde bu istifa sebebidir. Ama buna hiçbir işlem yapılmamıştır.

Biz nasıl bir tasnif yaptık? Milli ve Gayri milli diye tasnif yapmıştık. Bunları daha önce de konuştuk. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarlarını, Mavi Vatanı, Gök Vatanı, Ana Vatanı, Yavru Vatanı düşünen bir Cumhur İttifakı var. Karşı tarafta ise 'İngilizlerden para getireceğim' diyen Batı'ya teslim olacağını söyleyen Türkiye'nin bütün ayarlarını bozacağını söyleyen Millet İttifakı var."

Savcı Sayan'ın canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Bugün Ankara'da Türkiye'de kalbur üstü bir iş adamıyla görüştük. İş adamı bana çok ilginç şeyler söyledi. Temel Karamollaoğlu'nun ailesi Millet İttifakı'na destek verdiği için kendisiyle konuşmuyormuş. Bu kesin bir bilgidir. Kendi ailesi, amcaları, amca çocukları yani ailesi kendisiyle konuşmuyor. Temel Karamollaoğlu'nun ailesi Karamollaoğlu'nun böyle bir ittifaka destek vermesi nedeniyle kendisiyle konuşmuyor.

Bunu sıradan bir insandan öğrenmedim, orayı iyi bilen onlarla konuşan o aile bireylerini tanıyan birinden öğrendim. İşte bizim de üstünde durduğumuz nokta burasıdır. Bunula ilgili onlara çağrı da yaptık. Dış güçler sizi tehdit etmişse, birileri sizi kumpasa almışsa bize söyleyin biz sizin kardeşiniziz sizi korur sizin için canımızı veririz.

Bunu Meral Akşener için söyledik. Sizin milliyetçilik anlayışınız ülkücülük görüşünüz dışardan göründüğü itibariyle Türkiye'yi bölmek parçalamak isteyenlerle bir araya gelmenize engeldir. Ama buna rağmen siz tehditlerden sonra masaya dönüyorsanız bize söyleyin sizi koruruz. Gerekirse İYİ Parti önünde nöbet tutarız. Karamollaoğlu'nun ailesi ile olan durumu yabana atılacak bir durum değil.

Necmeddin Erbakan 2010 yılında vefat ettiğinde Deniz Baykal ile Fatih Camii'nde cenaze namazına katıldık. Fatih Erbakan babası için orada bir konuşma yaptı. Oradan çıkınca rahmetli Deniz Baykal'a ve Mehmet Sevigen'e dedim ki; 'Fatih Erbakan siyaseten gelecek vaat eden bir gencimizdir.' sözlerini kullandım. Ben bugün onda o ışığı görüyorum. Fatih Erbakan toplumun ondan beklediğini yabana atmamalı."

6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı! 6'LI KOALİSYONUN İÇİNDEKİ İHANET SARMALI!

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