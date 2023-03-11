6’lı koalisyonun içindeki ihanet sarmalı! Temel Karamollaoğlu’nun ittifak bedeli

Bunu sıradan bir insandan öğrenmedim, orayı iyi bilen onlarla konuşan o aile bireylerini tanıyan birinden öğrendim. İşte bizim de üstünde durduğumuz nokta burasıdır. Bunula ilgili onlara çağrı da yaptık. Dış güçler sizi tehdit etmişse, birileri sizi kumpasa almışsa bize söyleyin biz sizin kardeşiniziz sizi korur sizin için canımızı veririz.