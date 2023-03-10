Cem Uzan’dan altılı koalisyona 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı isyanı: Bu bir intihar! Siz bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?

"BÖYLE BİR REJİM DÜNYADA YOK RESMEN İNTİHAR"

7 ayrı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı içeren formül Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi. Cem Uzan, "7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim dünyada yok." ifadelerini kullandı.