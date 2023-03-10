Cem Uzan'dan altılı koalisyona 7 Cumhurbaşkanı yardımcısı isyanı: Bu bir intihar! Siz bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
Millet İttifakı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı açıklanırken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte toplamda 7 Cumhurbaşkanı yardımcılığı içeren formül Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'ı isyan ettirdi. Uzan yaptığı açıklamada bu sistemi "intihar" olarak tanımlarken "Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim dünyada yok." ifadelerini kullandı.
Altılı koasliyonda Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı artık resmiyet kazanırken yaşanan süreçte İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler içinde tekrar oturması siyasetin gündemi oldu.
YARDIMCIDAN BOL NE VAR?
Kılıçdaroğlu'nun isminin ilan edilmesinin ardından koalisyon tarafından 12 maddelik bir metin yayınlandı. Bu metinde Millet İttifakı'ndaki diğer üye başkanların her birine "Cumhurbaşkanı yardımcılığı" verileceği ifade edildi.
Açıklamada ayrıca bakanlık dağılımının ise partilerin çıkardığı millettevekili sayılarına göre paylaştırılacağı belirtildi.
CEM UZAN: BU SİSTEM BİR İNTİHAR
Kılıçdaroğlu'nun adaylığının açıklanması öncesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in talebi üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'a Cumhurbaşkanı yardımcılığı verileceği de metindeki yerini almıştı.
İttifak içinde yaşanan bu garip planlama Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'ın isyan ettirirken, Uzan böyle bir sistemin "intihar" olacağını ifade etti.
"BÖYLE BİR REJİM DÜNYADA YOK RESMEN İNTİHAR"
7 ayrı Cumhurbaşkanı Yardımcılığı içeren formül Genç Parti Kurucu Başkanı Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi. Cem Uzan, "7 Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim yok dünyada. Yapmayın gözünüzü seveyim. İntihar mı etmek istiyorsunuz siz? Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz? 7 tane Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan bir rejim dünyada yok." ifadelerini kullandı.
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