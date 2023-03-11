Millet İttifakı’nda bakanlık savaşları! Proje yerine isimlerin peşine düştüler! Özlem Gürses ittifakın Ekonomi Bakanı için isim verdi

HER PARTİYE EN AZ BİR BAKANLIK

İttifakta projeler yerine kimin hangi bakanlığı alacağı konuşulurken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık" diye konuştu.