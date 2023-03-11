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Millet İttifakı'nda bakanlık savaşları! Proje yerine isimlerin peşine düştüler! Özlem Gürses ittifakın Ekonomi Bakanı için isim verdi

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 11.03.2023 Güncelleme Tarihi: 11.03.2023
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Millet İttifakı’nda bakanlık savaşları! Proje yerine isimlerin peşine düştüler! Özlem Gürses ittifakın Ekonomi Bakanı için isim verdi

Altılı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından projeler konuşulması gerekirken şimdi de bakanlık savaşları başladı. İttifakta seçimlerin kazanılması durumunda kimin hangi bakanlığı alacağına yönelik kavga sürerken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Gürses seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın Ekonomi Bakanı olacak ismi duyurdu. İşte detaylar...

Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla sona ermiş gibi gözükürken şimdi de seçimler henüz kazanılmadan bakanlık pazarlıkları başladı.

İttifakın aday belirleme sürecinde bakanlık kapışmaları gündeme gelirken CHP yandaşı Fatih Portakal yaptığı açıklamalarda altılı masaya ilişkin olası bakanlık dağılımını paylaştı.

Fatih Portakal'ın bilgisine göre 6'lı masadaki bakanlık dağılımı şu şekilde:

CHP: Milli Eğitim, Ekonomi, Dışişleri, Adalet

İYİ Parti: Sağlık, Aile, İçişleri, Tarım

DEVA: Ekonomi, Adalet, Dışişleri

Gelecek Partisi: Adalet, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlığı

Saadet Partisi: Aile Bakanlığı, Tarım Bakanlığı

Demokrat Parti: Kültür ve Turizm, Tarım

HER PARTİYE EN AZ BİR BAKANLIK

İttifakta projeler yerine kimin hangi bakanlığı alacağı konuşulurken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık" diye konuştu.

BİR AÇIKLAMA DA DAVUTOĞLU'NDAN

Davutoğlu yaptığı açıklamada "Bir partinin oy oranı ne kadarsa ona göre bakanlığı olacak. 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı, 1 bakanlık alacak diyelim A partisinin çok milletvekili var 6-7 bakanlık alacak. Bunları hep konuştuk." dedi.

REUTERS YOL GÖSTERİCİ OLDU

İngiliz yayın organı Reuters'a göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Reuters'a demek veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.

ÖZLEM GÜRSES: EKONOMİ BAKANI BİLGE YILMAZ

Reuters'ın iddiaları sonrası CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses de Millet İttifakı'nda bakanlık tartışmalarına katıldı. Gürses yaptığı açıklamada "Millet İttifakı'nda Ekonomi Bakanlığı İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a verilmiş." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı’nda ilk bakan için flaş iddia

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