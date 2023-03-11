Millet İttifakı'nda bakanlık savaşları! Proje yerine isimlerin peşine düştüler! Özlem Gürses ittifakın Ekonomi Bakanı için isim verdi
Altılı koalisyonda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının duyurulmasının ardından projeler konuşulması gerekirken şimdi de bakanlık savaşları başladı. İttifakta seçimlerin kazanılması durumunda kimin hangi bakanlığı alacağına yönelik kavga sürerken CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses'ten çarpıcı bir açıklama geldi. Gürses seçilmesi durumunda Millet İttifakı'nın Ekonomi Bakanı olacak ismi duyurdu. İşte detaylar...
Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun isminin açıklanmasıyla sona ermiş gibi gözükürken şimdi de seçimler henüz kazanılmadan bakanlık pazarlıkları başladı.
İttifakın aday belirleme sürecinde bakanlık kapışmaları gündeme gelirken CHP yandaşı Fatih Portakal yaptığı açıklamalarda altılı masaya ilişkin olası bakanlık dağılımını paylaştı.
Fatih Portakal'ın bilgisine göre 6'lı masadaki bakanlık dağılımı şu şekilde:
CHP: Milli Eğitim, Ekonomi, Dışişleri, Adalet
İYİ Parti: Sağlık, Aile, İçişleri, Tarım
DEVA: Ekonomi, Adalet, Dışişleri
Gelecek Partisi: Adalet, Dışişleri, Milli Eğitim Bakanlığı
Saadet Partisi: Aile Bakanlığı, Tarım Bakanlığı
Demokrat Parti: Kültür ve Turizm, Tarım
HER PARTİYE EN AZ BİR BAKANLIK
İttifakta projeler yerine kimin hangi bakanlığı alacağı konuşulurken Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Karamollaoğlu "Partilerin aldıkları oya göre, çıkardıkları milletvekiline göre belli sayıda Bakanlıklar pay edilecek. Her parti en azından 1 bakanlıkta etkili olacak. Bunu deklare ettikten sonra geri kalan hususların tamamı izafi artık" diye konuştu.
BİR AÇIKLAMA DA DAVUTOĞLU'NDAN
Davutoğlu yaptığı açıklamada "Bir partinin oy oranı ne kadarsa ona göre bakanlığı olacak. 1 cumhurbaşkanı yardımcılığı, 1 bakanlık alacak diyelim A partisinin çok milletvekili var 6-7 bakanlık alacak. Bunları hep konuştuk." dedi.
REUTERS YOL GÖSTERİCİ OLDU
İngiliz yayın organı Reuters'a göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.
Reuters'a demek veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.
ÖZLEM GÜRSES: EKONOMİ BAKANI BİLGE YILMAZ
Reuters'ın iddiaları sonrası CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses de Millet İttifakı'nda bakanlık tartışmalarına katıldı. Gürses yaptığı açıklamada "Millet İttifakı'nda Ekonomi Bakanlığı İYİ Partili Prof. Dr. Bilge Yılmaz'a verilmiş." ifadelerini kullandı.
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