Reuters altılı koalisyona yol gösterdi! Kabine için ilk ismi önerdiler... Kime hangi bakanlık verilecek?

BAZI UYGULAMALARA SON VERİLECEK

Koalisyon yetkilisine dayandırılan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığının ikiye bölünebileceği belirtilirken "Babacan'ın yöneteceği bir sistemde önemli bakanlıkların başka partiler tarafından üstlenileceği bir yapı olacaktır" denildi.

Reuters'a konuşan masa kaynakları ittifakın ekonomideki bazı uygulamalara son vereceğini de söyledi.

Faiz politiklarının da değişeceği belirtilen haberede, "Bu uygulamalar, merkez bankası döviz kuru kontrollerini, alışılmışın dışında para politikasını, kredi kısıtlamalarını ve piyasa dostu olmayan politikaları içerir." denildi.

Yine millet ittifakı yetkilisine dayandırılan "Kurumların tüm başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor." ifadeleriyle olası iktidarlarında yapılacak kıyımdan da bahsedildi.