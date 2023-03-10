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Reuters altılı koalisyona yol gösterdi! Kabine için ilk ismi önerdiler... Kime hangi bakanlık verilecek?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2023 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023
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Reuters altılı koalisyona yol gösterdi! Kabine için ilk ismi önerdiler... Kime hangi bakanlık verilecek?

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanırken bu sürece İYİ Parti'nin masadan kalkıp saatler sonra geri dönüşü damga vurdu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı İngiliz haber ajansı Reuters'ta yer buldu. Reuters daha önce koalisyona adeta yol gösterirken bu sefer de kabine belirleme işine girişti. Yapılan açıklamada Ekonomi Bakanı görevi için düşünülen isme yer verildi. İşte detaylar...

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı koalisyon adayını belirledi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARTIYLA ONAY

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Mart'ta dağıttığı koalisyon, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş cumhurbaşkanı yardımcısı olsun" şartının ardından 6 Mart'ta yeniden toplandı.

ADAY RESMEN KILIÇDAROĞLU

Koalisyonun yaptığı pazarlıklar sonrası aday Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. 5 liderin yanısıra CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da cumhurbaşkanı yardımcısı yapılacağı vaad edildi.

İNGİLİZLER MASAYA KABİNE BELİRLİYOR

Dışarıdan da HDP'nin desteklediği koalisyona ilişkin dünya basınında çeşitli makaleler çıkarken İngiliz Reuters'ta dikkat çeken bir haber yayınlandı. Reuters daha önce adeta rota çizdiği 6'lıya bu kez kabine belirledi.

EKONOMİ BAKANI ALİ BABACAN

İngiliz yayın organı Reuters'a göre, seçimin ardından ittifakta Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevini üstlenmesi bekleniyor.

Reuters'a demek veren ittifak kaynakları koalisyonun hemen görevi devralıp çalışmalarına başlayacağını ve TCMB başkanı adayının da "hazır" olduğunu iddia etti.

Babacan'ın AK Parti geçmişine değinilen haberde ekonomide izlenecek politikalara da yer verildi.

BAZI UYGULAMALARA SON VERİLECEK

Koalisyon yetkilisine dayandırılan bilgilere göre Hazine ve Maliye Bakanlığının ikiye bölünebileceği belirtilirken "Babacan'ın yöneteceği bir sistemde önemli bakanlıkların başka partiler tarafından üstlenileceği bir yapı olacaktır" denildi.

Reuters'a konuşan masa kaynakları ittifakın ekonomideki bazı uygulamalara son vereceğini de söyledi.

Faiz politiklarının da değişeceği belirtilen haberede, "Bu uygulamalar, merkez bankası döviz kuru kontrollerini, alışılmışın dışında para politikasını, kredi kısıtlamalarını ve piyasa dostu olmayan politikaları içerir." denildi.

Yine millet ittifakı yetkilisine dayandırılan "Kurumların tüm başkanlarının ve üyelerinin gitmesi gerekiyor." ifadeleriyle olası iktidarlarında yapılacak kıyımdan da bahsedildi.

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