DSP Cumhur İttifakı’na katılacak mı? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’de açıkladı

"DSP'NİN ALDANACAĞI BİR ALGI DEĞİLDİR"

Son günlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve parlamentoda temsilciliğini yapan siyasi parti HDP ile 'demokrasi yönünde diyalogların geliştirilmesi yönünde' bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu DSP'nin aldanacağı bir algı değildir. DSP, Bülent Ecevitn'in kurduğu milliyetçi, vatansever ve sol bir partidir. Dolayısıyla önceliğimiz bizim bayrağımızdır, vatanımızdır ve milletimizdir. Siyasi tartışmalarda, ekonomik konularda elbette farklı düşünebiliriz bunlar siyasetin özgün konularıdır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğü üzerine kurgulanan hiçbir argümanın yanında DSP olmaz. Buna dikkat çektim.