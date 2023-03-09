DSP Cumhur İttifakı'na katılacak mı? DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de açıkladı
Son dakika haberi... DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber’de soruları yanıtladı. Aksakal, "Millet İttifakı'ndaki partler birbirleriyle benzeşmiyor." dedi. Aksakal, "Teklif gelirse tabii ki değerlendiririz" ifadelerini kullandı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber'de soruları yanıtladı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Türkiye'de siyaset özgün ve geleneksel mecrasında uzaklaştı. Kendi iç dinamikleriyle gelişen bir siyaseti haya geçirmek olabildiğine zorlaştı. Dışarıdan müdahale etmeye çalışan aktörlerin daha ağırlıklı olduğu gözlemleyebiliyoruz. Bunun daha geniş tartışmasını yapabiliriz. Dün bir TV programın da Millet İttifakı'nın bu geçtiğimiz son 1 hafta içerisinde yaşadığı olaylar gündeme gelmişti. O olayları nasıl tanımlamam gerektiği söylendiğinde ben yine güncel olarak Türkiye'nin 11 ilinde yaşanan ağır deprem felaketiyle örnekleme yapmıştım.
"BİR MERKEZİN ORGANİZE ETTİĞİ GEREKÇELERLE..."
Yani zeminin uygun olmadığı bir yerde uygun olmayan malzemelerle bir bina yapmaya kalkarsanız bunun yıkılması kesindir. Birbirleriyle siyasi anlamda herhangi bir birliktelikleri olmayan 6 siyasi parti sadece ve sadece bir merkezin organize ettiği gerekçelerle Türkiye'de yönetimi değiştirme çabasına girdi. Türkiye yaklaşık olarak 8-10 yıldır bir beka sorununu en yoğun şekilde yaşayan ülke halinde.
"KENARINDA BİLE OLMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİK"
Özellikle 2015 darbe girişiminde bu çok daha net ortaya çıktı. Öyle bir ülke düşünün ki dünyada bütün mazlum halklara bir kurtuluş savaşı vererek örnek olmuş ve bağımsızlığını ilan etmiş büyük bir imparatorluktan sonra kalan toraklarını savunabilmiş bir devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde bedel ödenerek verilmiş ayağa kaldırılmış bir devletten söz ediyoruz. Bu devletin bölünüp parçalanmasına yönelik hiçbir hareketin ve siyasi girişimin bırakın içerisinde olmayı kenarında bile olamayacağımızı söyledik.
"DSP'NİN ALDANACAĞI BİR ALGI DEĞİLDİR"
Son günlerde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan ve parlamentoda temsilciliğini yapan siyasi parti HDP ile 'demokrasi yönünde diyalogların geliştirilmesi yönünde' bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu DSP'nin aldanacağı bir algı değildir. DSP, Bülent Ecevitn'in kurduğu milliyetçi, vatansever ve sol bir partidir. Dolayısıyla önceliğimiz bizim bayrağımızdır, vatanımızdır ve milletimizdir. Siyasi tartışmalarda, ekonomik konularda elbette farklı düşünebiliriz bunlar siyasetin özgün konularıdır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatanı ve milleti ile bölünmez bütünlüğü üzerine kurgulanan hiçbir argümanın yanında DSP olmaz. Buna dikkat çektim.
DSP CUMHUR İTTİFAKI'NA KATILACAK MI?
Bugüne kadar bize gerek Millet İttifakı'ndan gerek Cumhur İttifakı'ndan bu birliktelik içerisinde yer almamıza yönelik bir talep veya teklif ulaşmadı.
CUMHUR İTTİFAKI'NDAN TEKLİF GELİRSE DEĞERLENİRİR MİSİNİZ?
Teklif gelirse değerlendirirz, parti meclisi toplanacak. Yarın zaten başkanlık divanımız toplanıyor. Cumartesi günü de parti meclisimiz toplanıyor. Bu konuların görüşülüp bir şekle evrilmesi sağlanacak. Bir kara oluşturulacak.
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