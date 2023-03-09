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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü

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Giriş Tarihi: 09.03.2023 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya geldi. Görüşmede seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması bekleniyor.

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