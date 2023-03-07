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Haberler Galeri EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş SGK üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Diğer yandan prim gün sayısında eksik olanlar süreci yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. EYT fırsatından yararlanmak için prim ve çalışma süresinde eksik olanlar için detaylar belli oldu. İşte, düzenleme kapsamında eksik primi olanlar için şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:10
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EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş emeklilik dilekçelerini vermeye başladı. Başvuruların onaylanmasının ardından milyonlarca vatandaş emeklilik hayaline kavuşarak ilk maaşını alacak. Diğer yandan prim ve çalışma süresi eksik olanlar için de detaylar belli oldu. SGK tarafından yayınlanan işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşanmasının önüne geçildi. İşte, konu hakkında son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

Birinci adımda işveren, emekli olup çalışmaya devam edecek personel için "emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle" tanımlanan 8 koduyla çıkış yapacak.

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EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

Çalışanın aynı gün tahsis talebinde bulunması halinde ertesi gün yeniden sosyal güvenlik destek primine tabi bildirim yaparak aynı işyerinde aralıksız çalışmaya devam edebilecek.

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EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

Örneğin, bugün işyerinden çıkış yapıp emeklilik dilekçesini veren yarın yeniden aynı işyerinde çalışmaya devam edebilecek.

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EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

Çalışanın emekli aylığı da talebini izleyen ayın başından (1 Nisan) geçerli olacak. Çalıştığı işyerindeki maaş takvimi ise değişmeyecek.