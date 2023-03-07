EYT eksik prim şartları belli oldu! Genelge yayımlandı, 2000 -2001-2002-2003 sigorta girişliler dikkat! Askerlik, staj, ilave borçlanma...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca vatandaş SGK üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. Diğer yandan prim gün sayısında eksik olanlar süreci yakından takip ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) işe giriş-çıkış genelgesiyle EYT kapsamında emekli olanların hak kaybı yaşamasının önüne geçti. EYT fırsatından yararlanmak için prim ve çalışma süresinde eksik olanlar için detaylar belli oldu. İşte, düzenleme kapsamında eksik primi olanlar için şartlar!